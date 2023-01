3 genomineerden voor de MIA’s die in 2022 een topjaar beleefden

Op donderdag 26 januari is het zover. Dan worden de MIA’s ofwel de ‘Music Industry Awards’ voor 2022 uitgereikt in 12 verschillende categorieën. Wie gaan naar huis als de beste mannelijke en vrouwelijke soloartiesten? En wie pakt de ‘hit van het jaar’? De uitreiking van de Vlaamse muziekprijzen is traditiegetrouw een geweldig event, met ook dit jaar een exclusieve pre-show die live vanop de rode loper te bekijken is via pickx.be. Voor deze drie genomineerden was 2022 alvast een wonderlijk (doorbraak)jaar.

1. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Genomineerd voor maar liefst 8 MIA’s (in de categorieën ‘album’, ‘alternative’, ‘groep’, ‘artwork’, ‘auteur/componist’, ‘live act’, ‘producer’ en ‘videoclip’) en toch bestaat de kans dat je dit geniale duo nog niét kent. Want hun muziek, met een heel eigen en aparte sound, wordt zeker niet op alle radiozenders gedraaid. Omdat Charlotte Adigéry en Bolis Pupul (de artiestennaam van Boris Zeebroek, de zoon van Kamagurka, red.) beschermelingen zijn van de Soulwax-broers zijn ze internationaal wel al behoorlijk bekend. Ze maakten al hun opwachting op Glastonbury Festival en in het Britse muziekprogramma ‘Later… with Jools Holland’.

Terecht, want de twee hoofdrolspelers zijn complementair: Charlotte zingt, Boris is de creatieve podiummuzikant. Hun teksten zijn verrassend, uitdagend, grappig en tóch maatschappelijk relevant. Charlotte won in 2019 en 2021 dan wel al telkens één MIA (voor ‘artwork’ en ‘videoclip’) maar 2022 zou wel eens het jaar van de gigadoorbraak kunnen worden.

2. BLUAI

Als de drie belangrijkste muzikale talentenjachten in hetzelfde jaar gewonnen worden door één en dezelfde winnaar, dan is dat opmerkelijk. Een primeur zelfs. En dat is exact waarin BLUAI in 2022 slaagde. De band won vorig jaar niet alleen De Nieuwe Lichting (op Studio Brussel), maar ook Humo’s Rock Rally en Sound Track.

BLUAI (uit te spreken als ‘blue eye’) werd opgericht door Catherine Smet en zij verzamelde nadien Amina, Caitlin en Mo rond zich. De vier zijn goede vriendinnen en dat hoor je. Hun sound laat zich inspireren door indiefolk en gitaarpop uit de jaren negentig. De meiden zingen doorgaans zachtjes en kraakhelder over de liefde en relaties, maar ze kunnen tegelijk ook best pittig en punky uit de hoek komen. BLUAI is dit jaar genomineerd in de categorie ‘doorbraak’. Veelbelovend!

3. The Haunted Youth

Is genomineerd in drie categorieën: ‘alternative’, ‘doorbraak’ en ‘groep’. Dit project van Joachim Liebens (29) kreeg niet toevallig deze groepsnaam mee, want het is gelinkt aan zijn moeilijke jeugd. De muziek gaat over de struggle of life, maar klinkt tegelijkertijd glorieus en dromerig. Zijn album werd pas eind november voorgesteld in een bomvolle AB in Brussel, maar toch mogen we hem nu al een indiesensatie noemen. Topnummers als ‘Teen Rebel’, ‘Coming Home’ en ‘Broken’ werden zelfs in de Verenigde Staten al heel positief onthaald.

Bovenstaande bands zijn dus nog niet wereldberoemd in Vlaanderen, maar wie weet brengen de MIA’s daar definitief verandering in. En met Stromae (9 nominaties), Angèle (7 nominaties), Camille, Metejoor, Lost Frequencies en vele anderen stappen er straks natuurlijk ook heel wat absolute topnamen op de rode loper. Wie hun ontvangst én vooruitblik op de MIA’s niet wil missen, zit via Pickx.be op 26 januari op de eerste rij.