25 JAAR K3. “Eigenlijk voel ik me bevrijd. Geen compromissen meer”: het team gaat verder zonder Miguel Wiels

muziek Iron Maiden in Sportpa­leis: fan houdt er een origineel souvenir aan over

De legendarische Britse metalband Iron Maiden stond gisteravond voor een uitverkocht sportpaleis. Oprichter Steve Harris en z’n vijf bandleden zijn allemaal boven de 60, maar dat was er in geen geval aan te zien. Zo’n twee uur duurde de set en die was voorbij voor de fans het goed en wel beseften.