25 JAAR K3. “Die foto's van Karen en Gert zorgden voor een moeilijk moment”: de eerste krasjes op het onkreukbare K3-imago

Muziek “Pure martelpor­no” en “vrouwon­vrien­de­lij­ke teksten”: hoe de controver­se rond The Weeknd in zijn voordeel werkt

Vrolijke meezingers over sinistere seksstandjes. Alleen Abel Tesfaye (33) - beter bekend als The Weeknd - komt ermee weg. Vandaag en morgen strijkt hij met zijn ‘After Hours Til Dawn’-show neer in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, een groot spektakel voor zo'n 100.000 gelukkige fans. In korte tijd groeide de Canadese zanger uit tot de populairste artiest ter wereld, maar de laatste tijd wordt hij vooral achtervolgd door hevige controverses.