24 UUR LIVE met Miguel Wiels verlengd wegens succes (en noodzaak): "Want corona doet de muziekindustrie nog altijd bloeden”

MuziekAxelle Red. Clouseau. Bart Peeters. Hooverphonic. The Black Box Revelation. Christoff. Milow. De lijst is haast eindeloos voor de tweede editie van ‘24 UUR LIVE’ in het Sportpaleis. Initiatiefnemer Miguel Wiels (49) stretcht nog even zijn vingers en kruipt dan alweer een dag en een nacht achter de piano. “Want corona doet de muziekindustrie nog altijd bloeden.” Maar, zo bezweert Wiels, het plezier primeert. “We willen er geen politiek statement van maken.”

Het was een zot idee, zoals zotte ideeën soms tot de beste resultaten kunnen leiden. Maar plots, ergens in de lange, lange lockdown in de winter van 2021, bedacht Miguel Wiels tijdens een brainstorm met zijn productiehuis Les Flamands dat het wel tof zou zijn om 24 uur lang muziek te spelen, met artiesten van allerlei pluimage om de geesten wat te verlichten en de muziekbusiness te steunen. “Ik heb mijn telefoon gepakt en ben beginnen te bellen met alle artiesten waar ik ooit mee had gewerkt — van rock tot schlager en kleinkunst, oud en jong, Nederlandstalig of in het Engels en het Frans. En het was fantástisch”, zegt Wiels. 24 uur lang zongen 120 artiesten meer dan 400 liedjes in een leeg Sportpaleis en Vlaanderen feestte thuis mee. En nu komt er dus een nieuwe ‘24 UUR LIVE’, opnieuw in het Sportpaleis, opnieuw met een plejade aan zangers en zangeres, opnieuw met een feestje in de huiskamer. Want dat vermaledijde virus heeft ons nog altijd, tegen wil en dank, in zijn macht. Feesten is nog altijd niet wenselijk. De muziekbusiness ligt opnieuw op z’n gat. “De situatie is een beetje anders”, zegt Wiels. “Evenementen tot 200 personen mogen wel, maar dat is nog altijd maar een kleine pleister op de wonde: heel veel artiesten krijgen geen boekingen meer en nog altijd worden optredens afgelast. Dat is erg voor de artiest zelf, maar ook voor de hele business achter de artiesten — de mensen die het podium opstellen, de geluids- en lichttechnici, de muzikanten. De Covid-pandemie doet de muziekindustrie nog altijd bloeden.”

En dus was het opnieuw tijd voor actie?

“We willen vooral niet van ‘24 UUR LIVE’ een politiek statement maken, met een aanklacht tegen de huidige maatregelen. We willen positivisme en een vast geloof in de toekomst uitstralen. Entertainment, en dus zeker ook muziek, is belangrijk om mensen te laten wegdromen, zeker in deze tijden. Alle artiesten, van welke rang of stand ze ook zijn, kijken er gewoon heel erg naar uit om voor iedereen weer muziek te maken en te spelen.”

Een klein verschil met vorig jaar: er mag deze keer wél publiek bij zijn.

“Dat is maar een héél klein verschil, hoor. In het Sportpaleis zouden we in normale tijden optreden voor 20.000 man, nu moeten we het doen met 200 mensen. Maar goed, dat geeft toch een extra boost. Een artiest wil toch het liefst mensen zien als hij zingt, en niet alleen voor een scherm of achter het zwarte gat van een camera met een rood lampje erop.”

Je hebt vorig jaar je hele telefoonboek gebeld en het enthousiasme bleek groot. Was iedereen opnieuw zo enthousiast?

“Ik moet toegeven: ik was er een beetje zenuwachtig voor. Maar van zodra ik begon te bellen, bleek dat iedereen opnieuw enthousiast was. Terwijl ik van de A naar de Z aan het bellen was, waren artiesten mekaar al aan het bellen. ‘Er komt terug een ‘24 UUR LIVE’!’ En wanneer ik dan aan de lijn hing, moest ik het niet eens meer uitleggen. ‘Mijn antwoord is ja!’ De telefoons waren nu iets korter.”

Vorig jaar had je een douche gepland rond 3 uur ’s nachts, maar dat was niet nodig. En je hebt de hele 24 uur volgemaakt op één banaan. Dat maakt de catering wel heel erg eenvoudig.

“Ik ben de goedkoopste muzikant van allemaal, ja. (lacht) Op de sloten koffie na dan. Het was één grote adrenalinerush. Een rollercoaster die voorbij geraasd was voor ik het besefte. Het gebeurde dat ik met Daan op het podium stond en tien minuten iets totáál anders aan het spelen was met Margriet Hermans. Er was gewoon geen tijd om na te denken. Dat zorgt ervoor dat je blijft doorgaan.”

Wat deed je ná zo’n opwindende 24 uur?

“Het eerste wat ik deed, was een Westmalle Tripel drinken. Dat smaakte geweldig, maar hij kwam serieus binnen. (lacht) De dagen erna voelden alsof ik een jetlag had. Moe zijn en in slaap vallen op de meest vreemde momenten van de dag, maar dan ’s nachts wakker liggen. Maar goed, dat had ik ervoor over.”

Ken jij alle liedjes uit het hoofd?

“Ik ken er héél veel uit hoofd, maar meer dan 400 songs is wat veel. Het vergt wel een minutieuze voorbereiding, maar repeteren doen we niet. In mijn iPad zitten de partituren klaar — van The Black Box Revelation tot De Romeo’s — en ik swipe gewoon van de ene naar de andere. Dat is wel een prettige ontdekkingstocht — ‘Ah, nu gaan we ‘Veel te mooi’ spelen van Erik & Sanne!’”

Tot slot: heb je tijdens die 24 uur even tijd om te genieten van de feestjes die de mensen thuis bouwen?

“Als je ziet hoe de mensen dansen in hun woonkamer, geeft dat een shot energie. Dat is een rare paradox, want in de zaal is het leeg en donker. En wanneer je dan na een paar uur hoort dat er al 300.000 mensen aan het volgen zijn, krijg je enorme kick. Zeker ’s nachts, wanneer we feestmuziek spelen en het kot in brand steken, is er een geweldige vibe die je tot op het podium voelt. Ik kan nu al niet meer wachten. (lacht)”

