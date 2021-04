2022 wordt een Toots Thielemans Jubileumjaar

Reünie voor legenda­risch café At The Bebop

30 januari Jaak Heelen, voormalig uitbater van At The Bebop, organiseerde een reünie in Artkom voor de vaste klanten van het bekende Leuvense café dat eind juni vorig jaar de deuren sloot in de Tiensestraat. “Iedereen kon er de sfeer van weleer opsnuiven en meteen ook kennismaken met de locatie waar we onze nieuwe reeks concerten gaan organiseren”, zegt Jaak Heelen.