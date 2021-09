200.000 kijkers volgden het live: de terugkeer van ABBA in cijfers

De aankondiging werd gisterenavond uitgezonden op een YouTube-livestream-evenement, waar meer dan 200.000 mensen over de hele wereld op afstemden. De livestream begon met een nieuw nummer, ‘I Still Have Faith In You’, gezongen door de avatars van de band, ook wel bekend als ABBA-tars.

Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid maken dus voor het eerst in vier decennia nieuwe muziek. In totaal zullen ze 10 nieuwe nummers uitbrengen op hun nieuwe plaat ‘Voyage’, die op 5 november uitkomt. Naast de single ‘I Still Have Faith In You’ brachten ze ook alvast het nummer ‘Don’t Shut Me Down’ uit. Beide nummers kunnen op heel wat lovende reacties rekenen en dat merk je ook in de cijfers. De YouTube-video van ‘I Still Have Faith In You’ is al bijna vier miljoen keer bekeken. ‘Don’t Shut Me Down’ kan op anderhalf miljoen views rekenen. Hoevaak de nummers al gestreamd zijn op Spotify, is nog niet bekend.