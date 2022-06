Muziek Nieuwe album Harry Styles breekt vinylre­cord in de Verenigde Staten

Het nieuwe album van zanger Harry Styles (28) is een schot in de roos. ‘Harry’s House’ haalde meteen de eerste plaats in de Billboard 200 en breekt nu ook een record. De Brit verkocht een recordaantal vinylplaten en stoot hierbij een ex-geliefde van de troon.

8 juni