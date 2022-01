129 artiesten, 420 liedjes en veel ambiance: zo mist u niets van 24 UUR LIVE

Het is iets speciaals, die 24 UUR LIVE. Dat zeggen wij niet, maar Bart Peeters. Als artiest heeft hij ongeveer álles gezien, maar de vibe die Miguel Wiels en zijn band uren- en urenlang door het Sportpaleis jagen, had hij nooit eerder gevoeld. “Het langste optreden dat ik ooit speelde was op de Gentse feesten en duurde zeven uur. Daarna was ik totaal óp. Ze konden mij bij mekaar vegen. Wat Miguel Wiels doet, is echt fe-no-me-naal. Er hangt een soort spanning in het Sportpaleis. Iets ongezien. Er hangt een sfeer van ‘er kan ons toch niks gebeuren’: maakt iemand een foutje, dan geeft het niet, want iedereen weet dat we daar aan het improviseren zijn. En thuis is het ook geweldig. Ik ben na mijn optreden vorig jaar in de zetel gaan zitten en mijn vrouw en ik hebben nog tot een kot in de nacht gekeken.”

Mathias Vergels geeft verstek

Tot deze week stonden Mathias Vergels — behalve Lowieke uit ‘Thuis’ ook een prima zanger — en Gert Bettens op de lange, lange lijst artiesten. Helaas, het virus kreeg hen te pakken en ze moesten op het laatste nippertje afzeggen. Want de veiligheid gaat voor alles. Mondmaskers, handen ontsmetten, iedere aanwezige moet een CST hebben... Maar toch: de laatste uren zouden er in de razende omikronvaart nog slachtoffers kunnen vallen.

Voor vrolijk vertier vroeg in de ochtend: Abba4U

“We hebben het ons afgevraagd: als we om 5 uur ‘s morgens moeten spelen, gaan we dan best vroeg slapen of blijven we gewoon wakker tot dan?”, zegt Kristof, de drummer van Abba4U. De coverband speelt al 12 jaar de hits van Abba op feesten allerhande en overal dansen mensen zich vrolijk in het zweet. “Iederéén kent Abba. De ene keer gaat een hoop chiromeisjes uit de bol, de andere keer de ouders van die chiromeisjes.” En nu spelen ze dus in het Sportpaleis. “Een iconische zaal, hé. En vooral: eentje waar een groep zoals de onze normaal niet zou optreden. Dus reken maar: Patsy en Karen - de Vlaamse versie van Agneta en Anni-Frid - zullen de sfeer er wel injagen voor wie lang genoeg blijft kijken. Of vroeg genoeg opstaat!”

Volledig scherm Abba4U is er helemaal klaar voor. De coverband speelt al 12 jaar de hits van Abba op feesten allerhande en overal dansen mensen zich vrolijk in het zweet. © ABBA4U

Udo zingt John Miles als eerbetoon

Het was 2006. Udo had net ‘X-Factor’ gewonnen en zette zijn eerste stappen in de showbizz. En toen mocht hij als gast zingen op Night of the Proms. ‘’Ik had nog nooit op een groot podium gestaan, en ineens stond ik in het Sportpaleis. Met John Miles - een moeilijke mens, zeiden ze mij. Maar ik kwam op, zette mijn voet op zijn pianostoel en het ijs was gebroken. Hij ontpopte zich tot mijn mentor en bleek een zeer aimabel mens. Het raakte me dus toen hij in december zo plots overleed. Daarom zing ik op 24 UUR LIVE zijn wereldhit ‘Music’ als eerbetoon.””

Gene Thomas? Dan danst Amber (23) met haar oma Maria (83) in het rusthuis

Amber Blomme (23) weet al wat ze zondagmiddag zal doen: dansen met haar oma Maria De Smedt (83) in woonzorgcentrum Minnewater in Brugge. ‘’Ik probeer oma zo veel en zo goed mogelijk in beweging te houden. En wat is er beter voor de beentjes dan een dansje? We filmen onze dansjes zelfs en zetten dat dan op TikTok”", lacht Amber. ‘’Jammer genoeg speelt ons grootste idool Niels Destadsbader pas tegen 18 uur, en laat dat uitgerekend het tijdstip zijn van het avondeten. Maar van Gene Thomas en James Cooke zijn we ook fan!””

