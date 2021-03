119 artiesten, waaronder één vreemde eend: Geert Hoste neemt deel aan ‘24 UUR LIVE’

Waarom muziek uit onze jeugd zo speciaal is

23 februari Wat is de reden dat muziek uit onze jeugd een speciaal plekje in ons hart, of beter gezegd onze hersenen, heeft weten te veroveren? Is het omdat de liedjes toen inderdaad beter waren of is er iets anders aan de hand? Een recente studie, gepubliceerd in Music and Science, kwam met een antwoord op deze intrigerende vraag.