Zo herken je de échte koopjes op Black Friday en Cyber Monday

MultimediaOmdat fysiek shoppen er niet bij is dit jaar, is er amper nog onderscheid tussen koopjesdag Black Friday en e-commerce tegenhanger Cyber Monday. Veel elektrowinkels bekogelen je dan ook een volledig lang weekend met online koopjes op hun producten. Maar hoe kan je nu weten dat wat geafficheerd staat écht de scherpste prijs is?

Tussen de massa kortingen door is het vaak moeilijk om te achterhalen of de prijs die geafficheerd staat wel écht de scherpste is. Hoed je alleszins voor ongegeneerd boerenbedrog door de winkels zelf. “Ga er maar gewoon van uit dat het gebeurt”, zegt Gunther Devisch, marketing- en kortingexpert en oprichter van kortingscommunity koopjesjagers.be. “De laatste jaren zagen we gevallen waar de richtprijs vlak voor Black Friday de hoogte ingetrokken werd, om de korting op Black Friday dieper te doen lijken dan ze feitelijk was. Er zijn veel truken, en je komt ze ieder jaar opnieuw tegen.”

De tips om échte koopjes te scoren, volgens Gunther

1. Research is je beste wapen dus gebruik een betrouwbare prijsvergelijker om te zien of hetzelfde product elders niet goedkoper staat.

2. Googelen is ook efficiënt: door je product op te zoeken, kom je normaal snel bij de officiële richtprijs uit. Dan kan je zelf beter inschatten hoe interessant de geboden kortingen echt zijn.

3. Een belangrijke tip die veel mensen nog niet toepassen: als je online koopt, zet je browser dan in de privé/incognitomodus. Sommige sites houden je voorgaande bezoeken bij, en passen daarop hun prijzen in de hoogte aan. Als je privaat surft, kom je altijd als een kersverse klant binnen.

4. Ook de ‘cachetruc’ werkt bij sommige websites. Als je de naam van de site op Google invoert, kun je uit het pijltje naast het zoekresultaat ‘in cache’ aanklikken. Dan zie je de versie van de site zoals die vaak enkele dagen daarvoor nog was opgeslagen door Google. Zo ontdekte ik al vaak afwijkende prijzen.

Je hoeft natuurlijk zo ver niet te gaan in je zoektocht, maar het is goed om op je hoede te zijn: iedere korting die je tegenkomt, zou je eigenlijk eerst moeten afchecken.

Dit zijn de interessantste categorieën voor tech-koopjes

Smartphones

De kans dat je de net gelanceerde Apple iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20 Ultra of Google Pixel 5 aan extreem forse kortingen op de kop zal tikken tijdens het koopjesweekend, lijkt ons eerder klein. Je bent dan ook best niet té ambitieus in je keuze: neem bijvoorbeeld een kijkje bij de toppers die al vorig jaar gelanceerd werden of de minder gekende smartphonemerken.

Televisies

Het Black Friday-weekend is echt een ideaal moment voor de aanschaf van een nieuwe televisie. De reden daarvoor is evident: zelfs een korting van ‘maar’ 10 procent kan op een televisie die anders 1.500 euro kost toch het verschil maken. Het klopt ook niet dat de grote merken hun beste modellen niet in de uitverkoop zetten. De merken weten dat ze veel kunnen verkopen en zetten ook de laatste nieuwe toestellen in de etalage.

Games

Ook voor videogames is dit het moment om je slag te slaan. Videogames dateren dan ook minder snel dan sommige andere producten. We durven bijvoorbeeld wedden dat de game 'Red Dead Redemption 2' (gelanceerd in oktober 2018) ook dit jaar onder menig (virtuele) kerstboom zal liggen. De adviesprijs ligt momenteel rond de 30 euro, terwijl die bij lancering nog op 60 euro zat.

VR-brillen

Met een VR-bril kan je virtual reality games spelen. Je zit dan als het ware middenin de game. Er zijn ondertussen al brillen te verkrijgen voor diverse platformen (waaronder PlayStation), maar goedkoop zijn ze niet. Zo kost de goedkoopste Oculus-bril momenteel circa 350 euro en de goedkoopste HTC Vive circa 599 euro. Reden te meer om ze met korting op de kop te tikken.

Smartwatches

Budgetvriendelijke smartwatches zijn er genoeg. Maar smartwatches met uitstekende batterijduur, waarmee je diverse sportprestaties kan bijhouden én naar muziek kan luisteren? Daar betaal je in de praktijk toch al snel 200 euro of meer voor. Redelijk prijzig voor de gemiddelde portemonnee. Afgelopen jaren zagen we tijdens Black Friday soms kortingen tot 40 procent op smartwatches, dus wie weet kan het er nu wél van af.

