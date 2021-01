Zo hebben we ons koopgedrag in 2020 aangepast onder invloed van corona: 7 opvallende vaststellingen

MultimediaHet aankoopgedrag van consumenten is mede door de coronacrisis ingrijpend veranderd, zo blijkt uit data van Tweakers . De grootste techwebsite van Nederland en België ziet dit terug in het gedrag van de bezoekers op de site. Zo zijn er in vergelijking met 2019 grote veranderingen in de tijdstippen waarop websitebezoekers actief zijn, en zijn er verschuivingen in de producten waar interesse voor getoond wordt. Dit zijn de 7 opvallendste weetjes.

1. Surfen tijdens de werkuren

De tijden waarop bezoekers dagelijks actief zijn op Tweakers weerspiegelen het effect van thuiswerk. Zo kwam websitebezoek in 2020 ’s ochtends later op gang dan in 2019, was er meer online verkeer tijdens de werkuren, en valt op dat het aantal bezoekers rond het middaguur en in de namiddag juist weer wat terugviel. Het zijn trends die vooral zichtbaar zijn tijdens de twee lockdownperiodes in 2020 (12 maart - 30 juni en 28 september - 31 december).

Mogelijk wijzen die verschuivingen erop dat thuiswerkers ’s middags productiever zijn dan in de ‘pre-lockdownperiode’ waarin ze nog op kantoor werkten, of ze hebben bijvoorbeeld kinderen in huis die ’s middags meer om aandacht vragen. ’s Avonds waren er meer bezoekers online dan vóór de eerste lockdown. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat mensen zich meer thuis moesten zien te entertainen.

2. Online shoppen

Thuiswerk zorgde er verder voor dat bezoekers op andere tijdstippen techproducten en gadgets kopen. In normale omstandigheden zal je op kantoor niet zo snel online shoppen, maar thuiswerkers hebben daar duidelijk minder last van. In de bezoekerscijfers van de Tweakers-prijsvergelijker Pricewatch is duidelijk te zien dat in coronatijd meer online wordt gewinkeld tijdens de gewone werkuren, en dan vooral tussen 8u en 12u.

3. Prijzen vergelijken

2020 kenmerkte zich door een enorme boost in online koopgedrag. Dat wordt bevestigd door de recordcijfers die de Pricewatch het afgelopen jaar noteerde: nooit eerder maakten zoveel bezoekers er actief gebruik van. Dat 2020 werd gekenmerkt door (online) koopwoede blijkt verder uit het feit dat de Black Friday-koopjesweek nog meer online bezoek trok dan tijdens de editie in 2019.

4. Meer vraag, minder aanbod

Was al dat online shoppen ook goed voor de webshops zelf? Niet per se. De cijfers laten namelijk nog een andere trend zien: terwijl de vraag naar techproducten groeide, nam het aantal shops dat die gevraagde producten kon leveren juist af. Ook die trend liep opvallend parallel met de lockdownperiodes. Dat is ergens logisch: winkels en bezorgdiensten kampten zowel met een hoge werkdruk als met ziekteverzuim, de import van goederen viel voor een deel stil, en door coronamaatregelen konden minder werknemers tegelijk aan de slag in bijvoorbeeld opslag en distributie. Bij sommige producten moeten techliefhebbers daardoor noodgedwongen naar een ander merk of product uitkijken, lang wachten op leveringen, of hun aankoop zelfs uitstellen.

5. Veel interesse in techspullen voor het thuiskantoor

Vooral in maart, tijdens de eerste lockdown, werd een enorme piek zichtbaar in de aankoopinteresse voor monitoren, toetsenborden, muizen en webcams. Ook (gaming)-headsets en koptelefoons met actieve noise cancelling deden het om evidente redenen goed.

Daarnaast was er veel interesse in zaken als routers en andere netwerkapparaten. Dat wijst erop dat veel werknemers die ineens thuis moesten gaan werken daarbij werden geconfronteerd met een wifinetwerk dat voor ‘normaal thuisgebruik’ wel voldoet, maar hapert als er een zwaarder beroep op wordt gedaan.

Een laatste opvallende uitschieter was nog zichtbaar in de productcategorieën printers, cartridges en scanners. Blijkbaar werd de mogelijkheid om ‘gratis’ afdrukken op kantoor te maken – zakelijk of voor privédoeleinden – gemist: in sommige periodes werd het aantal clicks op deze producten bijna verdubbeld.

6. Bakken en klussen

Dat veel mensen het afgelopen jaar meer binnen zaten, is in de cijfers ook terug te zien aan de populariteit van bepaalde huishoudelijke producten. Zo nam na de eerste maand van het jaar het aantal clicks op koffiezetapparaten, keukenmachines en blenders toe. Eenzelfde verhaal voor elektronisch gereedschap. Meer mensen zijn beginnen te klussen in huis, misschien omdat achterstallig onderhoud ineens een steen des aanstoots werd. Vooral tijdens de eerste lockdown, rond de maand mei, werd aanzienlijk meer op dit soort producten geklikt dan normaal. In de zomermaanden na het opheffen van de eerste lockdown zakte de interesse in gereedschap weer terug tot het ‘normale’ niveau van 2019, om kort daarna, tijdens de tweede lockdown, weer flink te groeien.

7. Mobiele gadgets blijven achter

De coronacrisis en thuiswerken zorgden niet bij alle producten voor meer belangstelling. Door de beperkte vakantiemogelijkheden, het schrappen van live events en het feit dat mensen zich vooral in en rond het huis moest zien te entertainen, bleef de interesse in camera’s bijvoorbeeld duidelijk achter bij die in 2019. Hetzelfde ging op voor onder andere e-readers, navigatiesystemen en powerbanks: gadgets die bij uitstek worden gekocht voor gebruik onderweg.

