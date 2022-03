Zes keer zoveel mensen wereldwijd willen Oekraïens leren via taalapp Duolingo

De meeste belangstelling komt uit de Verenigde Staten, waar de app ook de meeste leerlingen heeft. Ook in Polen is er een grote piek, waar zelfs negentien keer zo veel mensen Oekraïens leren. Duolingo vermoedt dat dit mogelijk komt door het grote aantal Oekraïense vluchtelingen in dat land.

Alle betalende opties voor gebruikers in Rusland en Wit-Rusland zijn afgesloten. De taalapp verkoopt in die landen namelijk geen reclames meer. Duolingo werkt wel nog steeds als een volledig gratis app in Rusland en Wit-Rusland. “Wij vinden dat onderwijs een mensenrecht is. Het leren van talen bouwt empathie en verbinding tussen culturen op, en we geloven dat het waardevol is om de Engelse taal gratis te blijven onderwijzen in Rusland, gezien de huidige informatieomgeving in het land”, aldus Duolingo.