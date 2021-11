WhatsApp werkt niet meer op oudere telefoons: zo controleer je of jouw toestel nog wel ondersteund wordt

Smartpho­nes van vijf Franse ministers gehackt met Pe­gasus-software

Op de telefoons van zeker vijf Franse ministers en een diplomaat verbonden aan het Elysée zijn sporen gevonden van de geavanceerde hackingsoftware Pegasus. Dat is spyware van het Israëlische bedrijf NSO die in 2016 werd ontdekt. De smartphones werden hoogstwaarschijnlijk in 2019 en 2020 aangevallen. Naar aanleiding van de bekendmaking is het parket van Parijs een gerechtelijk onderzoek gestart.

24 september