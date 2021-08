WhatsApp werkt aan langverwachte app voor iPad

Multimedia Wil je enkel scannen, printen en kopiëren? Voor dit budget heb je een degelijke printer

20 augustus Een printer is onmisbaar in elk huishouden. Maar welk model kies je nu het best als je enkel wil printen, scannen en kopiëren? Heb je dan nood aan een groot en duur apparaat? Of kies je gewoon het goedkoopste model in de winkel? De keuze is enorm, maar een printer moet vooral aangepast zijn aan je behoeften. Daarnaast heb je best aandacht voor de inktkosten.