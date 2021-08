WhatsApp-functie laat foto's en video's verdwijnen nadat ze zijn bekeken

Van ‘f*ck off’ tot ‘bescheiden glimlachje’: waarom iedereen de simpelste smiley zo anders interpre­teert

17 juli Vandaag is World Emoji Day. In de online wereld vervangen emoji’s onze lichaamstaal en intonatie. Handig, als we een smiley allemaal op dezelfde manier interpreteren tenminste. Bij de ‘slightly smiling face’, de simpelste smiley met de neutrale glimlach, loopt dat weleens mis. Het internet barst van de memes over hoe we die emoji ervaren. Is hij gewoon blij? Ironisch? Passief-agressief? Of hoe ambigue zo’n simpele emoji toch kan zijn. Mediapsycholoog Koen Ponnet onthult waarom.