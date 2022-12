WhatsApp brengt 3d-avatars voor stickers en profielfoto uit

Vanaf vandaag Bancontact te gebruiken in Apple Pay: voorlopig enkel bij Belfius- en Banx-klan­ten

Zoals deze zomer aangekondigd, rolt Belfius als eerste bank betalen met Bancontact via Apple Pay uit voor haar klanten. Daardoor hebben nu bijna alle klanten van de staatsbank de optie om contactloos te betalen met een iPhone of Apple Watch. Ondersteuning voor Bancontact komt later nog naar andere banken.

