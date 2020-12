Welke smartphone onder de 250 euro is het meest een aankoop waard?

MultimediaEen smartphone van 250 euro kopen, is dat niet een gigantisch risico? Mis je dan niet allerlei functies die je eigenlijk wel nodig hebt vandaag de dag? Onze techredacteur bekeek vier verschillende smartphones tot 250 euro. We proberen altijd een mooie afspiegeling van de markt te nemen door geen twee toestellen van hetzelfde merk te beoordelen, maar hebben we ook een favoriet?

Xiaomi Poco X3 NFC (vanaf 208 euro)

Volledig scherm Poco X3 NFC © poco

Xiaomi valt de laatste tijd op door voorop te lopen bij de introductie van nieuwe functies in een lager prijssegment. Dat geldt voor de Poco X3 NFC duidelijk ook.

De Poco X3 NFC biedt veel waar voor zijn geld. Zo heeft het toestel een schermverversingssnelheid van 120Hz (iets wat zelfs de duurste iPhone niet heeft) en een relatief snelle chip. Hij is wel wat lijvig en de software is niet voor iedereen ideaal. De camera is wel goed voor deze prijsklasse en hij heeft een goede accuduur.

Als we een winnaar moeten aanduiden, dan zou dat de Poco X3 NFC zijn. Voor de meeste mensen is dit de beste koop. Daar horen wel twee waarschuwingen bij. De eerste is dat het een erg grote telefoon is met een dik camera-eiland. De tweede waarschuwing is dat de software je moet liggen. Zo zijn de vertalingen wat apart, is het even zoeken om de juiste instelling te vinden en hapert het toestel soms (dat zou eigenlijk niet mogen gezien de sterke hardware). Bekijk hier de Poco X3 NFC.

Moto G9 Plus (vanaf 203 euro)

Volledig scherm Moto G9 Plus © Motorola

Motorola scoort al jaren in deze prijsklasse met de Plus-toestellen. Met de relatief schone software en in dit geval ook een snelle chip voor die prijs, was dit een kanshebber om onze grootste aanrader te worden, maar in de praktijk is het de grootste tegenvaller. Dat ligt vooral aan het scherm: het is aan de randen minder helder en niet goed afleesbaar in direct zonlicht.

Ook de camera, die in andere jaren bij de Plus-serie zo goed was ten opzichte van de concurrentie, valt dit jaar tegen. Er is vrij weinig detail en bovenmatig veel ruis in de foto’s. Soms ogen ze te donker en over de nachtmodus gaan we sowieso niet naar huis schrijven. De rest van het toestel is wel oké. Zo is de accuduur goed, de chip snel en de Android-ervaring fijn. Het probleem is dat camera en scherm wel doorslaggevende factoren zijn, waardoor de Moto G9 Plus hier wat ons betreft toch op de laatste plaats strandt. Bekijk hier de Moto G9 Plus.

OPPO A91 (vanaf 248 euro)

Volledig scherm OPPO A91 © Oppo

OPPO heeft als het gaat om de specificaties versus de prijs nog niet echt naam gemaakt, maar dat is ook niet direct de strategie van de Chinese fabrikant. Een mooi ontwerp vinden ze belangrijker en het bedrijf wil op een paar punten goed scoren, vaak ten koste van andere functies. Dat zien we ook bij de A91, die geen NFC heeft (near-field communication of NFC is een contactloze communicatiemethode, red.) en een oudere bluetoothversie, maar wél beschikt over een oledscherm en maar liefst 8GB werkgeheugen.

De OPPO A91 is sowieso ook niet onze favoriet, vooral omdat de accuduur echt tegenvalt. Opnieuw iets waar toch veel mensen belang aan hechten. Daarnaast biedt de OPPO A91 simpelweg te weinig voor deze prijsklasse. Hij heeft de minst goede motor, de vingerafdrukscanner kan beter en hij heeft een oude bluetoothversie.

De camera maakt mooie foto’s, maar lijdt aan inconsistentie. Toch is het toestel aan te raden als je niet de hele dag met je smartphone bezig bent, maar het wel belangrijk vindt dat hij soepel aanvoelt en het oledscherm er goed uitziet als je hem gebruikt. Het is bovendien een vrij dun en aangenaam in de hand liggend toestel, dat er goed uitziet. Bekijk hier de OPPO A91.

Samsung Galaxy A51 (vanaf 249 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy A51 © Samsung

Samsung hoort natuurlijk ook thuis in dit lijstje. De Galaxy A51 is de oudste telefoon in dit overzicht, maar wel een aantrekkelijk toestel als we naar de specificaties kijken. Daarbij valt vooral de kwaliteit van de camera gezien de prijs. Ook het oledscherm is van relatief goede kwaliteit. Op veel andere fronten scoort het toestel gemiddeld: de behuizing, hardware en accuduur. De software is op zichzelf prima en je krijgt drie jaar ondersteuning.

Ook de Samsung Galaxy A51 is eerder dun en heeft een mooi oledscherm. Hij heeft een betere accuduur dan de OPPO-telefoon, maar het voelt anderzijds een stuk minder vlot aan. De A51 hapert regelmatig en de chip is dan ook de traagste van het viertal, al is hij de OPPO grafisch gezien wel weer de baas. Dat is hij ook dankzij de vrij consistente camera: de ultragroothoeklens komt bijvoorbeeld het beste uit onze test. Bekijk hier de Samsung Galaxy A51.

