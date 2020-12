Waarom een draadloze oplader een goede aankoop is

MultimediaDe oplader(s) van onze smartphone is in ons dagelijks leven haast even essentieel geworden als onze huissleutels. Als je echter geen zin hebt in kabels overal, dan is een draadloze oplader een handig hebbeding. We overlopen even de troeven.

Ouderwets opladen doe je met de lader die standaard bij je nieuwe smartphone zit. Bij nieuwe Android-telefoons is dit meestal een lader met USB-C aansluiting die je verbindt met je telefoon. Het platte uiteinde plug je in de adapter die je in het stopcontact steekt, of connecteer je met een actieve computer, om op die manier stroom te genereren. Apple maakt gebruik van de zogeheten Lightning-kabel. Het uiteinde dat je in de adapter of computer steekt is hetzelfde als dat van de Androidkabels, maar de andere kant past enkel op (recente) toestellen van Apple.

1. Universeel en veilig

Om veilig op te laden gebruik je een lader die specifiek geschikt is voor jouw toestel. Een adapter met een te hoge spanning kan bijvoorbeeld je telefoon beschadigen. Is de spanning te laag, dan kan je toestel oververhit raken en ontstaat er brandgevaar.

Zulke overwegingen beginnen sinds de komst van draadloze opladers wel wat bijzaak te worden. Een groot voordeel is dat de technologie hiervoor universeel is. Waardoor elke draadloze oplader geschikt is voor je telefoon. Of toch als die Qi-gecertificeerd is (Qi, uitgesproken als ‘chee’, is een standaard voor draadloze energie overdracht, red.). Waar een wandstopcontact onderhevig kan zijn aan spanningsschommelingen, geeft een draadloos laadstation verhoogde spanningen niet door aan je gsm. Dit maakt het veiliger dan opladen op de traditionele manier.

2. Esthetisch verantwoord

Voor ons als consument is het grote voordeel van draadloos opladen natuurlijk vooral dat je niet hoeft te knoeien met kabels. Je plaatst je telefoon simpelweg op een oplaadstation dat verbonden is met een stopcontact. Dit station bevat een spoel die ook in de meest recente smartphones aanwezig is. Wanneer de spoelen met elkaar in aanraking komen, ontstaat er een elektromagnetisch inductieveld dat stroom van het station doorgeeft aan de telefoon.

De draadloze opladers die je nu kan kopen, hebben meestal een elegant design. Er bestaan ook modellen, zoals de ZENS dual draadloze oplader, die twee apparaten tegelijk kunnen opladen. Handig als je veel tieners in huis hebt rondlopen!

3. Duurzaam

Een draadloze oplader is duurder, maar ook duurzamer. Er zijn immers geen kabels meer die kunnen stuk gaan. De connector van een klassieke lader laat het vaak snel afweten en daarnaast zorgen kabels voor slijtage aan de usb-poort van je telefoon. Het draadloze alternatief verschilt onderling nog wel in kwaliteit. De beste laders stemmen het vermogen automatisch af op het vermogen van je telefoon, zullen minder energie verspillen door warmte-uitstraling en detecteren o.a. ook vreemde voorwerpen die op het laadstation liggen en geven dan geen stroom door. Ook ‘s nachts kan je je telefoon volkomen veilig voor langere tijd op het laadstation laten liggen.

4. Snelladen

Je hoort wel eens dat draadloze laders trager zijn, maar dit is echter afhankelijk van het type dat je gebruikt. Het vermogen van de lader bepaalt de snelheid waarmee je toestel oplaadt. Voor bedrade laders is dit meestal zo’n 5 watt. Tablet-laders hebben vaak een vermogen rond de 12 Watt, aangezien de batterij van een tablet veel groter is. Met zulke oplader kun je naargelang het type toestel dat je hebt, dubbel zo snel opladen, maar er zijn ook speciale snelladers verkrijgbaar. Let er bij de aankoop vooral goed op dat de lader jouw model smartphone ondersteunt. Compatibiliteit is erg belangrijk om aan maximale snelheid te kunnen opladen.

5. Overal draadloos

Een nadeel van draadloos opladen is dat je het apparaat niet even snel in je tas opbergt. Een powerbank lost dat op. De ZENS draadloze powerbank is daarbij voorzien van een ultrahandige zelfklevende grip die je telefoon op zijn plaats houdt tijdens het laden. Via een USB-A poort kan deze powerbank ook een tweede apparaat stroom verschaffen. Om de powerbank zelf te herladen leg je hem thuis of op kantoor op de draadloze Qi oplader. Sommige moderne wagens voorzien reeds een vakje voor draadloos opladen aan boord, maar er zijn steeds meer multifunctionele gadgets die de technologie integreren. Erg leuk is bijvoorbeeld ook de Lenco CR-550 die wekker, stereo, radio en draadloos laadstation versmelt tot één stijlvol hebbeding.

