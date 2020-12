VS plaatst dronemaker DJI op zwarte lijst door banden met Chinese overheid

Door de ban vervoegt DJI onder andere Huawei in het rijtje van Chinese bedrijven die als onveilig gezien worden in de VS. Vrijdag werd ook al bekend gemaakt dat de grote chipproducent SMIC op de zwarte lijst is beland. De Verenigde Staten breidde naar eigen zeggen zijn lijst uit met bedrijven die ‘ingaan tegen de nationale veiligheid van de VS of het buitenlandse beleid’. Daarmee wordt waarschijnlijk gerefereerd naar het feit dat DJI drones leverde aan de Chinese overheid. Die drones werden gebruikt om detentiekampen met Oeigoeren, een onderdrukte moslimminderheid in China, in de gaten te houden. De VS vreest ook dat de drones en verschillende onderdelen een veiligheidsrisico vormen omdat ze in China geproduceerd worden.