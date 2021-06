Volledige Londense metro voorzien van 4G tegen eind 2024

Wie vandaag in Londen de metro neemt, heeft geen mobiel bereik als die ondergronds gaat. Daar wil de Londense burgemeester Sadiq Khan, zoals hij had beloofd, verandering in brengen. Tegen eind 2024 moet er overal in de metro van de Engelse hoofdstad 4G voorhanden zijn.

Vervoersmaatschappij Transport for London (TfL) kondigde aan al snel te zullen starten met de voorbereidingen voor de installatie van het mobiele netwerk in de drukste metrostations, zoals Oxford Circus, Tottenham Court Road en Bank. Tegen eind volgend jaar moet er al zeker in die stations overal mobiel bereik zijn.

TfL heeft een concessie van 20 jaar toegekend aan BAI Communications, het bedrijf dat ook de 4G-infrastructuur voorzag in wereldsteden als New York en Hong Kong. De hele operatie moet een einde maken aan een van de opvallendste en drukste zogenaamde ‘not-spots’ in Groot-Brittannië, plekken waar er geen telefoonontvangst is. Khan had dat de Londenaars beloofd als hij zou worden herverkozen voor een tweede termijn als burgemeester. En dat gebeurde vorige maand.

Momenteel is er enkel 4G voorzien in het oostelijke deel van metrolijn Jubilee. De Londense metro, die gebouwd werd in de 19de eeuw, wil zo voldoen aan de vereisten van onze moderne maatschappij van de 21ste eeuw. De infrastructuur van het 4G-netwerk zal ook klaar zijn om later vlot te kunnen overschakelen op 5G. Contractueel moet BAI bovendien glasvezelkabels leggen in de metrotunnels om de Londenaars hogere internetsnelheden te kunnen aanbieden.