Vinyl is weer helemaal in: hierop moet je letten als je een platenspeler koopt

MultimediaNa de komst van de cd was vinyl een tijdlang helemaal afgeschreven, maar intussen zijn platen - zélfs in streamingtijden - aan een serieuze comeback bezig. Onze techredacteur somt op waar je op moet letten als je een nieuwe platenspeler wil kopen en tipt meteen zijn drie aanraders van het moment.

Het zou nogal kortzichtig zijn om de terugkeer van vinyl te bestempelen als een rage van voorbijgaande aard: klassieke fonoplaten begonnen al een jaar of vijftien geleden opnieuw op te duiken in multimediawinkels. We kunnen vandaag zelfs met enige stelligheid zeggen dat de compact disc, de belangrijkste muziekdrager tussen pakweg 1990 en 2005, niet meer dan een tussenstation is geweest. Voor massaconsumptie van muziek is die allang vervangen door streamingdiensten als Spotify, en diegenen die toch nog een fysieke drager willen keerden en masse terug naar de warmere, lichtjes krassende sound van vinyl.

Hoe kies je een platenspeler?

Draaitafels vind je vandaag al vanaf enkele tientallen euro’s, maar voor een toestel met een degelijke audio-output geef je beter minstens 100 tot 300 euro uit. Voor die prijs heb je dan nog geen automatisch model, dat de arm dus zonder jouw tussenkomst in de groeven legt. Maar dat laatste manueel doen is ook weer niet zo moeilijk, en voor zij die willen terugkeren naar vinyl hoort het zelfs integraal bij de ervaring.

Platenspelers sluit je meestal gewoon op de receiver/versterker van je audiosysteem aan via een klassieke audiokabel. Je hebt ook een voorversterker nodig, die het geluidssignaal naar een aanvaardbaar niveau brengt om te worden opgepikt naar de versterker in je audiosysteem, maar die zit meestal wel ergens ingebouwd. In die receiver van je audioset bijvoorbeeld, maar je vindt ook tal van platenspelers met zo’n ‘pre-amp’ in het toestel zelf. Er zit tegenwoordig vaak ook een usb-poort op om de platenspeler aan te sluiten op bijvoorbeeld een computer, zodat je je platen ook kunt opnemen.

Waar vind je platen?

Wie voor pakweg 1980 is geboren, hoeft wellicht alleen maar een tripje te ondernemen naar het ouderlijk huis om de oude vinylcollectie op zolder te vinden. Maar er is ook een massa nieuwe muziek te koop op vinyl. Alleen al vorig jaar verschenen er zo’n 10.000 nieuwe platen, met onder meer nieuw werk van Bruce Springsteen, Kanye West, Lady Gaga en The War on Drugs. Die laatste bracht, naar voorbeeld van heel wat muziekgroepen in de 80s, een live-dubbelelpee uit! Verder kwamen er soundtracks van films en tv-series uit op vinyl, en natuurlijk heruitgaven van klassiekers.

Onze aanraders

De volgende drie modellen werden het vaakst geprezen door gebruikers. Ze hebben allemaal een ingebouwde voorversterker.

Sony PS-LX310BT

Prijs: € 187

Kenmerken: ingebouwde voorversterker, bluetoothverbinding (je kan dus muziek afspelen op je draadloze bluetoothspeaker of -koptelefoon), aanpasbaar toerental, minimalistisch design. Bekijk hier de Sony PS-LX310BT.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Sony PS-LX310BT © Sony

House of Marley Stir It Up

Prijs: € 165

Kenmerken: ingebouwde voorversterker, geen bluetooth, gemaakt van duurzaam materiaal (bamboe), USB-poort, retro design. Bekijk hier de House of Marley Stir It Up.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm House of Marley Stir It Up © House of Marley

Audio-Technica AT-LP120X

Prijs: € 280

Kenmerken: ingebouwde voorversterker, USB-aansluiting, anti-skating (betere balans naald en toonarm), modern design, geen bluetooth. Bekijk hier de Audio-Technica AT-LP120X.

(Tekst gaat verder onder de foto)

