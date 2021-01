Van slim toilet tot kwispelend kussen: deze bizarre gadgets werden voorgesteld op CES 2021

Coronapleister

De BioButton belooft om de gezondheid van een gebruiker zo accuraat te meten dat een besmetting met het coronavirus opgespoord kan worden zelfs wanneer je niet merkt dat je ziek bent. Het slimme snufje lijkt op een ronde, waterbestendige pleister die je tot 90 dagen lang op je borst plakt. Vanaf dan monitort het voortdurend enkele gezondheidsparameters, waaronder temperatuur, ademhaling, hartslag en slaappatronen. Er is een bijbehorende app waar je gevraagd wordt om dagelijks een bevraging over je gezondheid moet invullen.

Volgens fabrikant BioIntelliSense zou de BioButton na enkele dagen voldoende informatie hebben om een mogelijke besmetting met het coronavirus te detecteren. Echt helemaal accuraat is de slimme pleister nog niet: zo kan het voorlopig geen onderscheid maken tussen Covid-19 en een doordeweekse griep.

De BioButton zou al wel de goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (het federaal agentschap dat o.a. de veiligheid van nieuwe medische producten controleert) op zak hebben en sleepte ook de award van Best Innovation binnen op CES 2021. Voorlopig lijkt het bedrijf zich vooral te richten op scholen, bedrijven en ziekenhuizen. Volgens The Washington Post zou een abonnement op de app 1 dollar (zo'n 0,82 euro) per dag kosten vanaf een periode van 60 dagen, afhankelijk van de abonnementsformule. De prijs van de BioButton zelf is niet bekend.

Elektronisch mondmasker

Razer - fabrikant van gamerbenodigdheden - stelde op CES 2021 naar eigen zeggen ‘s werelds “slimste mondmasker” voor. Het gaat om een masker van glanzend plastic, dat nog het meest aan een futuristisch gasmasker doet denken. De grootste innovaties zijn de ingebouwde microfoon, om de stem van de spreker te versterken, en de actieve ventilatie, waardoor verse lucht wordt binnengeblazen. Volgens het bedrijf zou het masker voldoen aan de N95-norm, hoewel het product nog niet is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten.

Het cliché wil ook dat elk product van Razer oplicht als een kerstboom, en dat is hier niet anders. Het mondmasker is voorzien van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld in donkere omgevingen. In combinatie met het transparante plastic zou dat liplezen mogelijk moeten maken. Zoals gewoonlijk bij andere gamer-accessoires, is de verlichting ook hier volledig te personaliseren met felle kleurtjes en lichteffecten.

De kans lijkt klein dat het elektronische mondmasker binnenkort al in de rekken ligt. Het gaat voorlopig enkel om een prototype. Ook een prijs is dus nog niet bekend.

Slim toilet

Voor wie niet genoeg kan krijgen van fitnesstrackers en gezondheidsapps, is er in de toekomst nog een andere optie: het ‘wellnesstoilet’. Het Japanse Toto stelde op CES een slim toilet voor dat analyses maakt van de “outputs” van de gebruiker, zoals het persbericht het beleefd omschrijft.

Op basis van die analyses worden eventuele tips gegeven om de gezondheid van de gebruiker te verbeteren. Lees: na een toiletbezoek krijg je indien nodig een notificatie met tips rond levensstijl en voeding. Volgens Toto zou het slimme toilet zelfs recepten voorstellen. In het persbericht wordt een voorbeeldnotificatie gegeven: “Uw dieet lijkt onevenwichtig. Het aangeraden recept is avocadosalade met zalm/kip”.

Het toilet zou zowel een beroep doen op verschillende sensoren in de wc-bril, als sensoren in de wc-pot zelf. Op dit moment is het product nog in de conceptfase. Toto verwacht dat de technologie in de “komende jaren” op de markt kan komen.

Oprolbare telefoon

Weg met de plooitelefoon: hier komt de rolbare variant. De Koreaanse smartphonefabrikant LG stelde de LG Rollable voor, een smartphone met een “uitrolbaar” display. Aan de zijkant van de smartphone kan het scherm worden uitgerold waardoor er enkele centimeters aan kostbare schermoppervlakte bijna magisch tevoorschijn komen.

Afgezien van de teaserbeelden op CES, zijn er weinig details bekend over de technologie. Zo zijn ook de afmetingen of andere specificaties van het toestel niet duidelijk. Het is al wel bevestigd dat de LG Rollable later dit jaar officieel gelanceerd zal worden.

Kwispelend kussen

De Qoobo is het perfecte maatje om een lockdown door te komen - tenminste als je enkel op zoek bent naar een pluizige gezel die in je schoot ligt en voor de rest weinig onderhoud vereist. Je kan het ding nog het best omschrijven als een kussen met een vacht en een staart: een stel poten of een kop ontbreken.

Veel steekt de Qoobo dan ook niet uit. Als je het ding aait of er tegen praat, dan beweegt de staart op één van de tachtig mogelijke patronen. Naar verluidt heeft de Qoobo ook een heel lichte hartslag die je kan horen als je het knuffelt. En uiteraard moet je hem na zo’n 8 uur gebruik opladen via de bijgeleverde kabel.

De Qoobo is beschikbaar in verschillende kleuren en maten, en de prijzen beginnen vanaf 110 dollar (90 euro), afhankelijk van het model.

