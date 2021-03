Utah wil anti-pornofilter op elke verkochte smartphone en tablet

Belangengroep National Center on Sexual Exploitation juicht de plannen toe. “Het gezond verstand zegeviert. Kwetsbare kinderen krijgen door de wet geen toegang meer tot schadelijke pornografische inhoud op tablets en smartphones”, luidt het in de Britse krant The Independent . 62% van de 3,1 miljoen inwoners van Utah beschouwt zich als Mormoons. Hun geloofsgemeenschap heeft al vaker aandacht gevraagd voor “de schade door pornografie.”

Non-gouvermentele organisatie Center for Democracy and Technology in VS-hoofdstad Washington DC is tegen. “Het komt de staat Utah toe rechtmatige inhoud te filteren, waarmee het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet (het recht op vrije meningsuiting, red.) in het gedrang komt”, verklaart woordvoerder Samir Jain aan Associated Press. De wet zou ook de mogelijkheid openlaten dat de anti-pornofilters via locatiebepaling worden geactiveerd bij elke smartphone en tablet die het grondgebied van Utah binnenkomt.