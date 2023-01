Uitpakken met een fancy laptop? Deze drie exemplaren zijn hun hoger prijskaartje helemaal waard

1. Microsoft Surface Pro 9 • vanaf 1.139,37 euro

“De Microsoft Surface Pro 9 is eigenlijk een tablet, maar dan met alle hardware van een pc. Dit toestel kun je met heel veel verschillende configuraties verkrijgen. Ik zou niet voor de uitvoering met Microsoft SQ3-processor kiezen. Die heeft een andere processorarchitectuur dan de versie met Intel en heeft dan ook moeite om alle programma’s te draaien die wel zonder problemen op de Intel-versie werken.

Microsoft maakt deze toestellen al vrij lang, maar ze worden telkens een beetje beter. Deze nieuwe versie is net uit. Het is echt een heel mooi afgewerkt ding geworden, dat helemaal van metaal is gemaakt en over de kenmerkende ‘kickstand’ beschikt. Je kan het toestel dus uitklappen en neerzetten om naar Netflix te kijken of op zakelijk vlak iets te presenteren. Die kickstand is om te klappen tot ongeveer 160 graden. Zo kun je de laptop dus bijna vlak leggen.”

“Het toestel pakt uit met een heel mooi scherm aan hoge resolutie. De verversingsnelheid ligt ook heel hoog, wat erg soepel aanvoelt terwijl je werkt. Je kunt er eveneens een pen bij kopen om mee te tekenen en schrijven. Sommige mensen vinden dat heel fijn. De pen kost je nog eens zo’n 110 euro. Het toetsenbordje kun je apart aanschaffen voor 180 euro. Je kunt beide ook voordelig samen kopen. Zo beschik je over alle hardware van een gewone laptop. Zeker als je de duurdere versie koopt, kun je er zware software op draaien. Tegelijk vervoer je dit toestel handig als een tablet.”



2. Samsung Galaxy Book2 Pro 13,3" • vanaf 1.277 euro

“Dit is echt een fancy dingetje. De Samsung Galaxy Book2 Pro is één van de lichtste laptops ooit: hij weegt maar 870 gram. Over het algemeen spreken we bij lichte laptops over toestellen die net wat meer dan een kilo wegen. Als je deze laptop voor het eerst vastneemt, krijg je echt een wauwgevoel en denk je: ‘dit kan niet’. Wat dit toestel verder leuk maakt, is de vlotte processor. Deze laptop is dus licht én snel.

Bovendien beschikt dit toestel over een mooi oledscherm, met dus indrukwekkende kleuren. Deze laptop is heel handig voor mensen die vaak onderweg zijn, gelet op het gewicht en mobiele formaat. Wie vaak overleg pleegt, kan hier best veel indruk mee maken. Deze laptop is zo flinterdun dat Samsung net geen USB-poort in de zijkant heeft kunnen maken, maar er zitten wel USB-aansluitingen in. Dat alles maakt het indrukwekkend.”



3. ASUS Zenbook 17 Fold OLED • vanaf 3.699 euro

“Dit is een heel bijzonder en spectaculair toestel, met een vouwbaar scherm. Die eigenschap zorgt voor heel wat nieuwe gebruiksmogelijkheden. Je kan de laptop uitklappen en zo voor je neerzetten. Op die manier kun je met een groot 17 inch-scherm werken. Bij dit toestel zit een apart meegeleverd toetsenbordje dat op bluetooth werkt.

Als je wat minder ruimte hebt, kun je het toestel opklappen als een kleine laptop en het toetsenbordje erop plaatsen. Dat is heel tof allemaal. Volgens ASUS heb je zo nooit nog een extern scherm nodig, maar daar ga ik niet helemaal in mee. Een extern scherm staat wel wat hoger en is nog groter. Afgezien daarvan is het wel een heel goed oledscherm. Met deze laptop kun je dus ook prima films bekijken.

Eigenlijk kun je dit als een soort hele grote tablet beschouwen en op dat vlak ben ik best onder de indruk van de prestaties. Het is natuurlijk geen 15 of 17 inch-laptop. Zo’n toestel kan veel sneller zijn, maar daar is natuurlijk veel meer ruimte voor een ventilator en koeling.”

“Deze ASUS Zenbook 17 Fold is dus een hele mooie en goede laptop, maar aan de andere kant is het een toestel van de eerste generatie. Dat maakt het een nog heel teer product, waar je voorzichtig mee moet zijn. Vervoer deze laptop sowieso altijd in het hoesje.

Er zit - uiteraard - ook een vouw in het midden van het scherm. Het hangt van de lichtinval af of je die ziet of niet. Je moet het toestel dus wel wat goed positioneren om je daar niet aan te storen. Je zou deze laptop wel kunnen overwegen als je heel vaak onderweg bent en graag op je bestemming een groot scherm wil kunnen gebruiken om bijvoorbeeld aan fotobewerking te kunnen doen. Maar het is natuurlijk wel een heel duur ding.”



