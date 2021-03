Twitter-topman verkoopt eerste tweet voor 2,9 miljoen dollar

Omstreden app Parler keert niet terug in App Store Apple: “ Geen plaats voor haatdra­gend, racistisch en discrimine­rend materiaal”

11 maart De omstreden socialenetwerk-app Parler keert niet terug in de App Store van Apple. Uit documenten die persbureau Bloomberg kon inkijken, zou blijken dat Apple dat al besliste begin januari, nadat de app was verwijderd in de nasleep van rellen bij het Capitool in Washington.