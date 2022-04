Twitter over overname Twitter: “Vrije meningsuiting houdt ook gevaren in”

De rijkste man ter wereld, Elon Musk, koopt Twitter voor ruim 41 miljard euro. Wat vinden Twitteraars daar zelf van? Musk predikt het herstel van de vrije meningsuiting op de sociaalnetwerksite. Maar Donald Trump, die al een tijdje van Twitter is gesmeten, kan het alvast niet overtuigen om terug te keren. Wie nu hetzelfde lot vreest als dat van Trump, is Jack Sweeney, de kerel die de privéjet van Musk op Twitter traceert. Hij liet al weten dat zijn tracker ook op Facebook, Instagram en Telegram zit. En die bedrijven zal Musk niet allemáál kunnen opkopen.

Elon Musk bood Jack Sweeney maanden geleden al eens 5.000 dollar (4.675 euro) aan om te stoppen met het tracken van de privéjet van de miljardair op Twitter. Sweeney ging daar niet op in. Aan ‘Insider’ zei hij dat het zijn “werkplezier” niet kon compenseren. Musk van zijn kant aanvaardde het tegenvoorstel van Sweeney van zo’n 46.750 euro dan weer niet. “Het voelt niet juist om te betalen voor het afsluiten van dit account”, klonk het.

Lees ook Waarom koopt Elon Musk Twitter? Techjournalist Kenneth Dée geeft meer uitleg

Maar nu telt Musk bijna een miljoen keer meer neer dan het tegenbod van Sweeney, weliswaar om ineens heel Twitter te bemachtigen. De zogenaamde trackingbot van Sweeney, een klein computerprogramma op basis van vluchtgegevens die openbaar zijn, blikte al vooruit in de toekomst: “Voor het geval dit account zou verdwijnen van Twitter, betekent dat nog niet het einde van ElonJet”. Daaronder stonden dan een aantal links naar dezelfde bot die Musks privéjet volgt op, onder meer, Instagram, Facebook en Telegram. Het @ElonJet-account op Twitter heeft intussen bijna 420.000 volgers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Naast grappen en grollen over de overname van Twitter door Musk, zijn er ook ernstige reacties. Die gaan voornamelijk over de vrijheid van meningsuiting, die volgens Musk zelf voor hem heilig is. Musk is niet alleen eigenaar van Tesla en de Boring Company, maar ook van SpaceX. In die sector is hij de grote concurrent van Blue Origin, opgericht door Jeff Bezos. De rivaliteit tussen de twee miljardairs is er al jaren. Bezos, oprichter van Amazon, heeft nu een bericht geretweet waarin gesuggereerd wordt dat China meer grip zou kunnen krijgen op Twitter, omdat Musk daar enorme economische belangen heeft. Tesla heeft een fabriek in Shanghai en is voor de levering van batterijen voor de elektrische wagens grotendeels afhankelijk van de Chinezen. Na de VS is China bovendien de tweede grootste afzetmarkt van Tesla.

“Interessante vraag”, tweette Bezos over die mogelijke Chinese invloed op Twitter. De ex-CEO van Amazon voegde eraan toe: “Mijn antwoord is ‘waarschijnlijk niet’. Het meest waarschijnlijke gevolg in dezen is complexiteit voor Tesla in China, in plaats van censuur bij Twitter. Maar we zullen zien. Musk is erg goed in het navigeren door dit soort complexiteit.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is nog koffiedik kijken wat de plannen van Musk met de microblogsite zijn, bevestigde de huidige CEO van Twitter, Parag Agrawal. Elon Musk heeft zelf bijna 85 miljoen volgers op Twitter en is niet onbesproken als gebruiker. Hij gaf al aan volledig te gaan voor de vrije meningsuiting en te zullen strijden tegen fake en automatische accounts. Musk wil Twitter ook minder afhankelijk maken van reclame-inkomsten.

De overname verdeelt - nog maar eens - Republikeinen en Democraten in de VS. Volgens de Democratische senator Elizabeth Warren is “de deal een gevaar voor onze democratie”. Warren liet zich erg kritisch uit: “Miljardairs als Elon Musk houden zich aan andere regels dan de rest en vergaren macht voor hun eigen gewin. We hebben een vermogensbelasting nodig en strenge regels om de Big Tech verantwoordelijk te houden”, tweette ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, riep Musk dan weer op om, naast zijn bedrijven Tesla, SpaceX en de Boring Company, ook de hoofdkantoren van Twitter naar Texas te verhuizen. Vooral in die rechts-conservatieve hoek zijn de reacties enthousiast. Zij beschouwen zich vaak als slachtoffer van de “censuur” op Twitter en spreken nu van een “overwinning van de vrijheid van meningsuiting”. Onder meer de roep om de terugkeer van voormalig president Donald Trump op Twitter klinkt luid. Maar Trump, die na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari vorig jaar van Twitter werd geweerd, zei aan ‘Fox News’ dat hij niet van plan was zich weer op de microblogsite te begeven.

Die alom geprezen vrijheid van meningsuiting houdt ook gevaren in. Zo waarschuwde burgerrechtenorganisatie NAACP voor mogelijke “haatzaaiende uitspraken, of onwaarheden die onze democratie ondermijnen”. De boodschap daar is duidelijk: “Vrije meningsuiting is prachtig, haatdragende meningsuiting is onaanvaardbaar. Desinformatie, misinformatie en haatdragende taal hebben geen plaats op Twitter”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook in ons land weerklinkt dat gevoel. “Als ik het begrepen heb, zal @elonmusk Donald Trump terug toelaten. En de ayatollahs erop laten. Wat zal hij met de gecancelde IS-kanalen doen? Terug toelaten? Hij wil een herstel van de freedom of speech maar waar trekt hij de lijn?” Zo vat N-VA-politicus Thee Francken het samen.

“Als Musk nu crypto begint te pushen, zou me dat niet verbazen. De vraag is of dit allemaal gezond is. Zijn eigen belang ‘leveragen’ met een mediakanaal”, reageert econoom Geert Noels.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voormalig medeoprichter en CEO van Twitter, Jack Dorsey, ziet Musk als nieuwe topman helemaal zitten. “Elon is de enige oplossing waarin ik vertrouwen heb.” Volgens Dorsey is Twitter “eigendom geworden van Wall Street en het advertentiemodel” en is “het terughalen ervan van Wall Street de juiste eerste stap”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.