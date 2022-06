Transparante telefoon van OnePlus-oprichter gaat concurrentie aan met Apple

Het hele toestel is te zien op Instagram en op Twitter toont Nothing een deel van de behuizing, maar dan in een hogere resolutie. Eerder zei Nothing dat de telefoon een transparante behuizing krijgt. Dat lijkt niet helemaal het geval te zijn, maar wel zijn de contouren van onderdelen te zien, zoals de spoel voor draadloos laden.

Nothing maakt op 12 juli alle details bekend over de Phone (1). Het is de eerste smartphone van het bedrijf dat vorig jaar de Ear (1)-oortjes uitbracht. De Android-telefoon krijgt een Snapdragon-soc en zal draaien op Nothing OS. Dat is een Android-skin met aangepaste launcher. Nothing is een bedrijf van OnePlus-medeoprichter Carl Pei, die in het najaar van 2020 bij OnePlus vertrok.