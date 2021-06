TikTok, Snapchat, Reddit en YouTube werken samen met Britse overheid om jongvolwassenen aan te zetten tot vaccinatie

Vandaag zouden er in Groot-Brittannië een aantal coronamaatregelen sneuvelen, maar de slechte cijfers beslisten er anders over. Gisteren kwamen er meer dan 9.200 nieuwe gevallen bij, vooral te wijten aan de Deltavariant. De overheid zet zwaar in op de vaccinatiecampagne en wil dat ook de jeugd zich laat prikken. Een lastige leeftijdsgroep, waar de vaccinatiebereidheid het laagst is. Daarom wordt er nu samengewerkt met grote social mediaspelers als TikTok, Snapchat, Reddit en YouTube.

Meer dan een miljoen Britten maakten het voorbije weekend een afspraak voor een vaccinatieprik, nadat de overheid vrijdag het aanbod had uitgebreid tot alle volwassenen. Bij de leeftijdsgroep van 16 tot 29 jaar ligt de bereidheid tot vaccinatie in het Verenigd Koninkrijk het laagst. Dertien procent van hen twijfelt om zich te laten inenten, ook al verspreidt het coronavirus zich het snelst binnen die groep.

Om de jongeren toch helemaal over de streep te trekken, gaat de Britse overheid en de nationale gezondheidsdienst NHS nu samenwerken met enkele grote social mediabedrijven. Facebook en Instagram doen (nog) niet mee, maar Snapchat, YouTube, TikTok en Reddit wél. Bedoeling is, onder meer, om het veelvuldige fake news en de desinformatie online te counteren. De platformen zullen links naar betrouwbare informatie over vaccins posten. Op het SnapChat-account van de premier zullen medische experts vragen beantwoorden.

Volledig scherm © REUTERS

Verder kan wie een prik kreeg, dat op Snapchat en TikTok verkondigen met een sticker, een filter en later ook een augmented reality-lens om te zeggen: ‘Ik ben gevaccineerd’. Ook TikTok werkt samen met wetenschappers die de app gebruiken om clips over de vaccins te delen. Reddit bracht al twee vraag-en-antwoordsessies met deskundigen op haar forum rond het coronavirus, en YouTube draagt zijn steentje bij met de videocampagne ‘Let’s Not Go Back’ (‘laten we niet teruggaan’).

Volgens Karan Rangarajan, een 31-jarige chirurg en zelf influencer met 3,9 miljoen volgers op TikTok, is de beste manier om desinformatie te counteren “naar de bron gaan waar het vandaan komt, en dat is meestal social media”. Het lastigste om te bekampen zijn, volgens Rangarajan, de berichten die bewust juiste info mengen met valse.

Over de jongeren zegt Rangarajan dat ze “historisch en traditioneel meer gekant zijn tegen vaccinatie” en dat dit “een erg belangrijke groep is om aan te spreken”. De chirurg hoopt dat ook Facebook en Instagram nog zullen aansluiten bij de campagne die vandaag van start gaat in het Verenigd Koninkrijk. Normaal zou het land vandaag versoepelingen doorvoeren, maar die werden vier weken uitgesteld door het stijgend aantal infecties. Daar is de besmettelijkere Deltavariant, voor het eerst ontdekt in India, verantwoordelijk voor.

Vier op de vijf volwassenen (zo’n 43 miljoen Britten) kregen inmiddels een eerste dosis toegediend in het Verenigd Koninkrijk, drie op de vijf (ruim 31 miljoen) zijn helemaal gevaccineerd.