TikTok HLN bereikt mijlpaal van 300.000 volgers: “Jongeren gebruiken sociale media als voornaamste nieuwsbron”

21 miljoen likes

De inhoud van de nieuwsfilmpjes op HLN TikTok zijn heel uiteenlopend. “Enerzijds brengen we ‘breaking news’, dat is nieuws dat overal zit, op de radio, de tv, in de krant. Anderzijds brengen we nieuws dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Ter afwisseling van de heftige nieuwsverhalen. Denk bijvoorbeeld aan nieuws over inspirerende figuren waar ze naar opkijken, updates over populaire YouTubers, nieuwe regels in het onderwijssysteem, en nog veel meer. Jongeren stellen vragen over de actualiteit in reacties onder onze filmpjes, die we vaak gebruiken als inspiratie voor nieuwe video’s”, vertelt Lips.