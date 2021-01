Tijd voor een nieuwe smartphone? Dit zijn momenteel de best beoordeelde (van 150 tot 650 euro)

MultimediaEr verschenen in eerste twee maanden van 2021 vooral budgettoestellen, in afwachting van de grote golf aan nieuwe high-end smartphones die dit voorjaar weer zal uitkomen. Het is dus de vraag of dit een goed moment is om een nieuwe telefoon te kopen, maar je kunt wel je voordeel doen met een model van vorig jaar tegen een lagere prijs. Onze techredacteur tipt de toestellen die de beste reviews kregen, in stijgende volgorde van prijs.

Moto G 5G Plus (219 euro)

Volledig scherm Moto G 5G Plus © Motorola

Prijscategorie: 150 - 250 euro

In de vorige Best Buy Guide was de Moto G 5G Plus nog een van de aanraders in de klasse tussen 250 en 350 euro, maar nu is het toestel al verkrijgbaar voor 220 euro. Nogal logisch dat deze telefoon het opnieuw tot aanrader schopt. De Snapdragon 765G-soc is veruit de snelste in deze prijsklasse. Ook heeft dit toestel al ondersteuning voor 5G, wat je elders ook nog niet vindt voor dit bedrag. Het scherm is gebaseerd op een lcd-paneel en hoewel niet bijzonder contrastrijk of fel, zeker ook niet slecht. Bovendien heeft het een 90Hz-verversingsfrequentie. De accuduur is gemiddeld voor dit bedrag en de camera is dat ook. De concurrentie geeft over het algemeen wel meer dan 64GB opslag, maar dat kun je natuurlijk uitbreiden met een microSD-kaartje. De software is ten opzichte van de andere drie een stuk ‘schoner’, met minder extra apps en tierlantijnen. Dit alles is gehuld in een vrij stevige, maar ook forse behuizing. Bekijk hier de Moto G 5G Plus.

Accuduur bij webbrowsen: 13u 8m

Alternatieven die ook goed scoren: Poco X3 NFC (€ 209) en Samsung Galaxy M21 (€ 215).

Xiaomi Mi 10 Lite (304,92 euro)

Volledig scherm Xiaomi Mi 10 Lite © Xiaomi

Prijscategorie: 250 - 350 euro

Van de smartphones in dit prijssegment vinden we de Xiaomi Mi 10 Lite het best in balans. Het toestel is over het geheel genomen goed en compleet uitgerust. Zo is het 1080p-oledscherm beter afgesteld en geschikt voor hdr, en zijn de systeemprestaties beter dankzij een modernere soc. Dat is dezelfde Snapdragon 765G als de Moto G 5G Plus, dus 5G-ondersteuning is ook present. De accuduur is bovengemiddeld voor dit segment, maar springt er samen met de camera niet uit. Ook dit toestel heeft een plastic behuizing, met rondom een paar leuke extraatjes, zoals de infraroodblaster die je vaker op Xiaomi-toestellen vindt. De MIUI-software bevat veel opties, maar je moet wel even de reclame uitzetten in het instellingenmenu. Ook zijn er geen harde garanties op software-updates, hoewel Xiaomi een redelijk goede naam heeft op dit gebied. Bekijk hier de Xiaomi Mi 10 Lite.

Accuduur bij webbrowsen: 14u 5m

Geen alternatieven in deze prijscategorie.

Apple iPhone SE (2020) (459 euro)

Volledig scherm Apple iPhone SE © Apple

Prijscategorie: 350 - 500 euro

Dit is simpelweg nog steeds de goedkoopste recente iPhone die je kunt kopen. We zouden dan wel gaan voor de 128GB-versie in plaats van het allergoedkoopste 64GB-model, wat een paar tientallen euro’s scheelt. Het grootste voordeel van dit toestel is sowieso dat je er lang mee kunt doen, want de A13-soc is bijzonder snel en Apple ondersteunt toestellen ook lang. Een andere reden om de SE aan te raden, is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers voor zijn. Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig en is de primaire camera minder goed bij weinig licht dan die van bijvoorbeeld de iPhone 11. Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met een hoger contrast. Voor een lcd presteert het scherm echter goed, ook op het gebied van maximale helderheid. Het is kortom een fijn toestel voor een fijne prijs. Bekijk hier de Apple iPhone SE.

Accuduur bij webbrowsen: 11u 7m

Alternatieven die ook goed scoren: Poco F2 Pro (€ 449) en OnePlus Nord (€ 399).

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G (688 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G © Samsung

Prijscategorie: 500 - 700 euro

Als je de voorkeur geeft aan een plat scherm, dan blijft de Galaxy S20 Fan Edition een prima optie. De 5G-variant heeft de snelle Snapdragon 865 aan boord, die volgens berichten van gebruikers ook langer zou doen met de accu dan het 4G-model met tragere Exynos-chip. Hoewel minder competitief geprijsd dan de OnePlus 8 Pro, heeft ook dit toestel prima specificaties, een goede camera, een fijn scherm en een lange accuduur. Ook een 120Hz-refreshrate, IP68-classificatie en draadloos laden zijn present. De afwerking is minder luxe met een plastic achterkant. Over de Samsung-skin zijn de meningen verdeeld, maar sommigen vinden hem fijn en compleet is hij ook. Bekijk hier de Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G.

Accuduur bij webbrowsen: 12u 55m

