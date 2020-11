Tijd om je diepvries te ontvriezen: dit zijn de beste trucs

Die aandikkende laag in je diepvries kan zo fel beginnen aangroeien dat je op den duur amper nog plaats overhoudt, maar er is nog een veel belangrijkere reden om dat regelmatig weg te nemen. Per twee millimeter ijs zou je diepvries 10% meer energie vreten. Zonde als je net speciaal investeerde in een energiezuinig model!

De ijslaag ontstaat trouwens vooral in de zomer. De warmere lucht bevat meer watermoleculen, die mee bevriezen telkens de diepvriezer eventjes openging. Dit zijn de beste trucs om te ontvriezen:

1. Alles eruit

Haal je diepvries om te beginnen helemaal leeg en trek de stekker vervolgens uit het stopcontact. De beste reden om dit in de winter te doen, is dat je je etenswaren eventueel buiten kan leggen als het ‘s nachts vriest. Vriest het niet, dan kan je je etenswaren in de koelkast laten ontdooien - in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, mag je ze nadien wel degelijk terug in de diepvriezer leggen (als ze tenminste niet bedorven zijn).

2. Dweil

Typische beginnersfout: onderschatten hoeveel water er uit zo’n toestel komt. Leg dus een dweil voor je diepvries en wring die regelmatig uit. Een smalle bakplaat eronder schuiven kan soms ook soelaas brengen.

3. Schaven

Tijd voor het fysieke werk. Neem een spatel of de ijskrabber voor je wagen en schaaf het ijs los. Gebruik vooral géén scherpe materialen zoals messen; het is niet de bedoeling dat je gaten prikt in de wanden van je vriezer. Ga ook rustig te werk, zo kan je jezelf ook geen pijn doen. Als je tuinhandschoenen hebt, zullen je handen je dankbaar zijn. Gaat het echt om een massa ijs? Zet een bakje kokend water in de diepvries voor je start. Dat zal het proces wat sneller doen gaan.

4. Schoonmaken

Als het ijs weg is, kan je je diepvriezer nog even schoonmaken met warm water en soda. Droog af met een goed absorberende keukenhanddoek: hoe meer vocht er overblijft, hoe meer je je onvermijdelijke volgende ijslaag weer een eerste duwtje in de rug geeft.

Dit zijn de beste diepvriezers van het moment

Deze drie toestellen kregen de beste reviews.

1. Liebherr GP1486

Prijs: € 449

Kenmerken: Vrieskast met 103 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €20,00. Aantal vriesladen: 4. Geluidssterkte (max.): 38dB.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Liebherr GP1486. © Liebherr

2. Bosch GSN51DWDV

Prijs: € 799

Kenmerken: Vrieskast met 289 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €35,00. Aantal vriesladen: 5. Geluidssterkte (max.): 38dB.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Bosch GSN51DWDV. © Bosch

3. Inventum VR1680

Prijs: € 470

Kenmerken: Vrieskast met 186 liter inhoud. Energiekosten per jaar: €39,40. Aantal vriesladen: 6. Geluidssterkte (max.): 43dB.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Inventum VR1680 © Inventum

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Tweakers.net: