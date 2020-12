Tablet en laptop tegelijk: 5 vragen over hybride of 2-in-1-laptops

1. Prijs versus kracht

Bij laptops geldt sowieso: hoe meer kracht, hoe duurder. Bij hybridemodellen is dat verband nog wat sterker dan bij gewone laptops. 2-in-1-laptops vind je al voor 300 euro, maar als je echt een krachtig toestel zoekt zal je snel eerder 1.000 euro betalen.

Net onder die prijs vind je toestellen van de gouden middenweg, zoals de HP ProBook x360, maar als je echt een laptop zoekt die je toevallig ook kunt omplooien, met dezelfde rekenkracht die je per definitie in een laptop zocht, ben je enkele honderden euro’s meer kwijt voor het plooibare model.

HP ProBook x360

2. Besturingssysteem

Let ook goed op het besturingssysteem. Apple heeft bijvoorbeeld geen plooibare laptops, maar er is qua aanbod ongeveer een evenredige verhouding tussen Chromebooks en Windows-laptops. Die tweede behoren meestal tot de duurdere soort. Stel jezelf dus de vraag: is een Chromebook voldoende? Als je puur een licht en handelbaar extra toestel wil, dan kan het zeker volstaan: de recentste versie van Googles Chrome OS draait ook de meeste van je Android-apps. Een instapper zoals de Asus VivoBook Flip is dan meer dan voldoende voor al je pretbehoeften.

Misschien is een Chromebook, zoals de Asus VivoBook Flip, wel voldoende.

3. Plooibaar of los te koppelen

Toen de allereerste 2-in-1’s op de markt kwamen zeven jaar geleden, was er nog een brede keuze tussen plooibare en loskoppelbare modellen. Bij die eerste kan je het scherm helemaal omkantelen tot je het toestel als een (wat dikkere) tablet kon hanteren, of hem in tentvorm opstellen zodat je er video op kon kijken. Bij de tweede kan het toetsenbord worden losgemaakt van het scherm, dat vanaf dat moment dienstdoet als een tablet. Die tweede variant is intussen een beetje in de verdrukking geraakt: het zijn vandaag vooral ‘convertibles’ die de plak zwaaien. Alleen Microsoft heeft nog zogenaamde Surface-modellen, en Lenovo heeft nog loskoppelbare schermen in zijn Duet-laptops.

De detacheerbare Microsoft Surface Pro 7.

4. Schermgrootte

De schermgrootte is een interessant gegeven: de meeste hybride laptops zijn 13 of 14 inch (33 tot 35cm), maar 14 inch is naar tabletnormen al een serieuze klepper om te hanteren. Er bestaan ook 15-inchers (38cm) met een plooibaar scherm, maar dat lijkt ons echt voor de liefhebbers, zeker als je weet dat een gemiddelde tablet maar een doorsnede van 10 à 11 inch (25 tot 28cm) heeft.

5. Noodzaak

De belangrijkste vraag blijft: hoe interessant is zo’n toestel voor jou? Die vraag hangt min of meer af van een andere: hoeveel moet je typen op een gemiddelde (werk)dag? Als dat amper of weinig is, dan koop je beter een gewone tablet. Als je daarentegen veel je toetsenbord nodig hebt en geen twee toestellen wil kopen (én een laptop én een tablet), dan is een hybride wél een aanrader voor jou.

