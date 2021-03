Spotify koopt eigen audiochat-app

Audiochat-apps zijn de afgelopen tijd snel populair geworden. Een voorbeeld is de app Clubhouse, die alleen op uitnodiging werkt en alleen voor Apple-apparaten beschikbaar is. Ook is er de audiochat-app Discord, die zich vooral op gamers richt, en op het punt staat om overgenomen te worden door Microsoft voor 10 miljard dollar (8,5 miljard euro). Verder kwam Twitter al met een eigen concurrent en Facebook zou daar ook aan werken.