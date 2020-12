Sportief én elegant: de drie mooiste smartwatches van het moment

MultimediaEen smartwatch is al lang geen hebbeding meer waar enkel sportievelingen interesse in hebben. De huidige generatie smartwatches beschikt over heel wat troeven - gps, berichten, muziek - die ook door gewone gebruikers gesmaakt wordt, en die willen natuurlijk liever geen lomp, massief horloge aan de pols. Onze techredacteur ging op zoek naar populaire modellen die voor hun design al flink in de prijzen vielen.

FitBit Versa 2 (vanaf € 140)

De Fitbit Versa 2 was dit jaar een van de genomineerden voor een IF Design Award. De jury was vooral gecharmeerd door de lichte maar duurzame materialen waaruit deze relatief nieuwe sportwatch is gemaakt, en door haar waterresistentie tot 50 meter diep. Ook de ingebouwde microfoon, zodat je er toegang mee vindt tot Google Assistant of Amazon Alexa, viel in de smaak, net als de ingebouwde Spotify-app.

Gebruikers prijzen verder de uitstekende hartslagmeter, de goeie slaaptracker in de software, en de motiverende ‘gamificatie’ in de fitnessprogramma’s. Voor dat laatste koop je per slot van rekening net een sportwearable. Bekijk hier de FitBit Versa 2.

Apple Watch Series 6 (€ 400)

Een vaste waarde bij de bekende Reddot-designawards is de Apple Watch. De Series 6 is eigenlijk te recent om daar al op te duiken, maar hij zet de ontwerptaal van de voorgaande edities wel gewoon verder: en strak, stevig design met een klassieke kroon aan de zijkant. Verder blinkt de Series 6 uit met een scherm dat nooit in slaapmodus gaat (toch niet als je dat niet wilt), een brede waaier aan nieuwe kleuren en uitvoeringen en een verbeterde batterijduur. Voor wie zijn smartwatch wél aanhoudt tijdens het sporten zijn er ook nieuwe sensoren ingebouwd, zoals een bloedzuurstofmeter. Voor het eerst bij een Apple Watch zit er bovendien een slaaptracker in. Bekijk hier de Apple Watch Series 6.

Galaxy Watch Active 2 (€ 190)

Nog een laureaat in de IF Design-awards van 2020: de Samsung Galaxy Watch Active 2. Op designgebied wordt hij geprezen voor zijn minimalistische uiterlijk en de roterende schermrand, waardoor gebruikers de smartwatch kunnen bedienen zonder dat ze hun zicht op het scherm blokkeren. Die ‘bezel’ rond het scherm is ook groter geworden ten opzichte van de eerste Galaxy Watch Active, waardoor het scherm ook groter is. Pluspunten volgens gebruikers zijn verder het goed afleesbare scherm, de accurate gps, en het feit dat je hem draadloos kunt opladen. Bekijk hier de Galaxy Watch Active 2.

