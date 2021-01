Samsung verhuurt nu ook smartphones in België

Het Zuid-Koreaanse smartphonebedrijf Samsung biedt consumenten de mogelijkheid om de nieuwste smartphones van het bedrijf te huren voor een vast maandelijks bedrag. Daarmee is het de eerste smartphonefabrikant in ons land die deze service aanbiedt.

Naast een eenmalige bijdrage van 99 euro kost een gehuurde smartphone minstens 27 euro per maand, inclusief verzekering tegen schade en diefstal. Na twee jaar stopt het huurcontract en moet de telefoon terug naar de leverancier. Samsung is daarmee de eerste smartphonefabrikant in ons land die deze dienst gaat aanbieden.

Hoe werkt het? Via de website van Samsung ga je een huurcontract aan en kies je een van de beschikbare smartphones. Na betaling van een starttarief van 99 euro, bedraagt de huurprijs 27 tot 65 euro per maand. Na 24 maanden vervalt het contract en moet de telefoon ingeleverd worden. Om de zes maanden kan de klant kiezen voor een ander toestel, na betaling van opnieuw 99 euro. Er is een verzekering voor onopzettelijke schade en diefstal inbegrepen.

“Generatie Z heeft interesse in zorgeloze ervaringen zoals Swapfiets (fietsverhuurder, red.). We moeten daarop inspelen”, zegt Willem Visser van Samsung Benelux. In eerste instantie verhuurt het bedrijf enkel zijn duurste smartphones, de S20 Fan edition, de nieuwe S21-reeks (vanaf 29 januari), de Note20-reeks en de plooibare Z Fold 2, maar Visser sluit niet uit dat daar later nog goedkopere toestellen bij komen.

Volgens Samsung is de prijs die de consument in de twee contractjaren betaalt, nog altijd lager dan de originele waarde van het toestel. Dat klopt, maar het scheelt niet erg veel. De nieuwe Samsung Galaxy S21 die het bedrijf donderdag voorstelde, kost bijvoorbeeld 849 euro om te kopen. Een huurder zal 99 euro opstartkost plus 24 keer 30 euro betalen. Dat maakt 819 euro, maar na de contractperiode heeft hij of zij de telefoon niet langer in bezit om bijvoorbeeld nog tweedehands te verkopen.

