Samsung profiteert van sterke vraag naar opvouwbare smartphones

26 augustus Wie vouwbare smartphones zegt, zegt eigenlijk Samsung. Logisch, de concurrentie in ons land is onbestaande. De Samsung Galaxy Fold 3, die vanaf 27 augustus in de winkelrekken ligt, bevestigt opnieuw die leiderspositie. Maar is deze krachtpatser met een scherm van 7,6 inch echt 1.800 euro waard? Welke technische snufjes zijn het meest vernieuwend? Onze techjournalist Lucas Wuyts testte het toestel een week lang uit: “Wanneer je de Galaxy Fold 3 gebruikt, valt het meteen op hoe vlot alles werkt.”