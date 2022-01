Samsung Galaxy S21 FE voorgesteld, opvolger van populaire S20 FE

iHLNNa maanden aan geruchten of Samsung de telefoon zou lanceren, werd vannacht de S21 FE voorgesteld aan het grote publiek. De nieuwe ‘Fan Edition’ is een goedkopere versie van de S21-smartphones die begin vorig jaar op de markt kwamen.

Als er iets is dat Samsung als de beste kan, is het smartphones verkopen op elk mogelijk prijspunt. De nieuwe S21 FE komt met een prijskaartje vanaf 749 euro terecht tussen de al fors in prijs gezakte S21 van vorig jaar en de populaire plooibare Z Flip 3.

Je krijgt voor dat geld een groter scherm dan bij de oorspronkelijke S21. De Samsung Galaxy S21 FE heeft er eentje van 6,4 inch, met een hoge ververssnelheid van 120 Hz. Dat is zowat standaard bij duurdere Android-smartphones. Bovenop het scherm vind je Gorilla Glass Victus, dat goed bestand moet zijn tegen barsten.

Je moet wel inboeten op de afwerking van het toestel, want de S21 FE is vervaardigd uit plastic. Technologiesite The Verge kon al enkele dagen gebruikmaken van het nieuwe toestel en vindt dat de smartphone goedkoper aanvoelt dan het prijskaartje doet vermoeden.

Op papier ziet de S21 FE er verder uit als een smartphone die de prijs waardig is. Zo is de primaire camera dezelfde als bij de andere S21-modellen, is er een stevige batterij aanwezig en wordt snelladen ondersteund, net als draadloos laden.

Over de processor heeft Samsung niets specifieks gelost. Qua werkgeheugen kan je kiezen tussen zes en acht gigabyte, gekoppeld aan respectievelijk 128 en 256 GB opslagruimte. De S21 FE lanceert met Android 12, ondersteuning voor 5G en is IP68 water- en stofbestendig.

Je kan de Samsung Galaxy S21 FE vanaf dinsdag 11 januari kopen voor 749 euro (128 GB opslag) of 819 euro (256 GB opslag). De smartphone verschijnt in het olijfgroen, lavendel, wit en zwart. HLN test het nieuwe toestel binnenkort uit, dus laat in de reacties onderaan dit artikel weten wat je wil weten over de S21 FE.

