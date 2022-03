REVIEW. De Sony LinkBuds zijn vreemd en fascinerend tegelijk

Draadloze oortjes die omgevingsgeluid doorlaten tijdens je fietstocht of op kantoor zodat je je collega hoort die onaangekondigd tegen je begint te praten. Enkele fabrikanten zoals Samsung en nu ook Sony betreden deze specifieke markt van ‘open’ oortjes met kleine stapjes. De Sony LinkBuds zijn erg vreemd, maar ze zijn er wel het best in.

De meeste mensen met draadloze oortjes zullen het volgende beamen: de oortjes gaan door de rubberen tips rechtstreeks in je oren en sluiten daardoor omgevingsgeluid redelijk goed af. Heeft je model dan nog eens actieve ruisonderdrukking, is de kans groot dat je niets meer rondom je hoort. Handig wanneer je muziek luistert op bijvoorbeeld de trein, iets minder handig wanneer je fietst door een drukke stad.

Modellen zoals de Sony LinkBuds willen dat laatste net tegengaan. Door de speciale vorm komt er nog steeds omgevingsgeluid binnen en kan je een betere inschatting maken van wat er rond je gebeurt. Die speciale vorm mag je letterlijk nemen. Sony is de eerste die kiest voor een soort van donutachtige vorm die je in je oorschelp steekt. Het onderste rondje van de LinkBuds rust op je gehoorgang, waardoor een toeterende auto achter je nog steeds hoorbaar is. In het midden van het rondje is een uitsparing gelaten om ook langs die weg omgevingsgeluid toe te laten.

Door de speciale vorm rust het oortje op je gehoorgang © Sony Benelux

Omdat je gehoorgang niet geblokkeerd wordt door rubber, heb je ook het gevoel dat deze oortjes vederlicht zijn. De Sony LinkBuds zijn met hun vier gram per earbud één gram lichter dan de Apple AirPods Pro, maar het is vooral het feit dat ze niet volledig in je oor zitten, dat je met momenten het gevoel hebt dat je niets in je oor lijkt te voelen. Angst om je oortjes te verliezen moet je echter niet hebben. Sony levert vier verschillende ‘lusjes’ mee die ervoor zorgen dat de LinkBuds bovenaan je oor stevig blijven vastzitten. Ideaal tijdens het fietsen of tijdens een kantoordag dus.

Wat minder ideaal is, is de batterijduur bij deze oortjes. Volledig opgeladen gaan ze zo’n vijf uur mee, wat eerder aan de lage kant is voor draadloze oortjes die geen actieve ruisonderdrukking hebben. Dat heeft alles te maken met de kleine vorm en de beperkte ruimte die er daardoor is voor een batterij. Steek je de oortjes terug in de kleine maar dikke oplaadcase, krijg je een extra twaalf uur aan luistertijd. Opnieuw: niet barslecht maar zeker ook niet opvallend.

Erg goed in specifieke situaties

De reden dat veel fabrikanten in het verleden kozen voor draadloze oortjes die rechtstreeks in je gehoorgang geduwd worden, is de geluidskwaliteit. Hoe minder omgevingsgeluid tussen jou en je muziek, hoe beter die laatste tot zijn recht kan komen. Dat Sony kiest voor een open design waar er bewust omgevingsgeluid wordt toegelaten, heeft natuurlijk invloed op die kwaliteit. Verwacht geen pompende bassen en diepe, echt gedetailleerde geluiden. Alles wordt door extern geluid wat afgevlakt.

Toch heb je nooit het gevoel dat je muziek onverstaanbaar wordt. Geluid blijft erg helder en Sony heeft met wat software aanpassingen en goede balans gevonden in hoe het geluid tot bij jou brengt. Bassen ‘voel’ je dan wel niet, ze zijn wel hoorbaar en ook het onderscheid maken tussen verschillende instrumenten is hier geen probleem. De software trucjes komen pas echt tot hun recht wanneer je belt met de LinkBuds. Tijdens gesprekken komt je stem opvallend helderder door dan bij draadloze oortjes van de concurrentie die vaak een paar honderd euro meer kosten.

Dit alles maakt de Sony LinkBuds zowat de vreemdste maar tegelijk ook de fascinerendste oortjes van het moment. Ze zijn gericht op een heel specifiek publiek en zullen dus vaker niet dan wel echt tot hun recht komen. Zo zijn deze oortjes niet aan te raden wanneer je in een koffiebar zit, tenzij je het tafeltje naast je wil afluisteren terwijl je een podcast hebt opstaan. Toch valt er iets te zeggen over het gebruik van de LinkBuds in het verkeer, al is het maar om je veiligheid te verhogen.

Met een adviesprijs van 179 euro zijn ze ook niet bepaald goedkoop te noemen. Het ontbreken van bepaalde functies zoals de optie om de oortjes met meerdere toestellen tegelijk te verbinden, maakt het allemaal nog wat lastiger. Zie de Sony LinkBuds daarom misschien niet als de oortjes die je dag in dag uit zal dragen. Bekijk ze beter als een goed alternatief voor momenten wanneer een grote hoofdtelefoon misschien niet de beste (en veiligste) optie is om te dragen. Op voorwaarde dat je er wat extra geld voor over hebt natuurlijk.