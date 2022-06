Overheid krijgt “significant voordelige voorwaarden” voor Itsme

Volgens Het Nieuwsblad, dat het nieuws over de plannen van de federale regering naar buiten bracht, is een geldkwestie een van de oorzaken van onvrede over Itsme. Belgian Mobile ID zou meer geld vragen dan het identificatiemiddel maximaal mocht kosten. Bronnen spraken over 800.000 euro extra, aldus de krant.

In een schriftelijk statement zegt het bedrijf dat vergoedingen die in de pers werden vermeld, "niet correct zijn". Belgian Mobile ID kan naar eigen zeggen niet over contractuele informatie communiceren in de pers, maar benadrukt wel dat de overheid "significant voordelige voorwaarden" geniet.

In de krant zegt staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) dat de regering Itsme niet wil wegconcurreren of vervangen. "Zelf zo'n login ontwikkelen, is iets wat we doen als goede huisvader."



Nochtans is de overheid aandeelhouder in Itsme, samen met Belgische banken en telecombedrijven. Vorig jaar pompte de federale overheid via haar investeringsvehikel FPIM 14,5 miljoen euro in het project, goed voor een belang van 20 procent.



Technologiefederatie Agoria stelt zich vragen bij de coherentie van de aanpak van Michel. "Bij het lezen van deze uitspraken, stellen we vast dat men nu met overheidsmiddelen een concurrerend product wil ontwikkelen", zegt Dominique Demonté van Agoria. "Daar waar andere landen zich afvragen hoe ze met Europese relancemiddelen in hun land digitale techleaders zouden kunnen creëren, moeten we vermijden dat men in België publieke middelen gebruikt om oplossingen waar de overheid zelf mee aan bijgedragen heeft te gaan beconcurreren. Een oplossing die bovendien succesvol is en werkt."