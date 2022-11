Ook Proximus gaat stekker uit 3G-netwerk trekken

“Voor dataverkeer is de impact bij residentiële klanten sowieso erg beperkt: de hoeveelheid data die via 3G worden verzonden over het Proximus-netwerk, maakt vandaag minder dan 2 procent van het totale dataverkeer uit, waarvan slechts een fractie afkomstig is van toestellen van residentiële klanten”, legt Proximus uit. Bovendien wordt het merendeel van die trafiek gegenereerd door toestellen die ook 4G ondersteunen, en die dus kunnen overschakelen.

“Hoeveel mensen er vandaag exact in België nog mobiel via 3G over het net surfen, weten we niet, maar de cijfers van Proximus geven een beeld”, verwijst minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) naar de hoeveelheid data, minder dan 2 procent, die bij Proximus nog via de 3G-masten passeert. “Door binnen twee jaar het 3G-signaal uit te schakelen, nemen we ook afscheid van een periode waarin 3G voor velen synoniem was voor een snelle mobiele verbinding. Door de derde generatie mobiele verbinding uit te faseren, is er meer plaats voor 5G, dat vergeleken met 3G zo snel is als het licht.” Proximus is voor ruim 53 procent in handen van de Belgische staat.