Nooit meer uitgelezen: dit zijn de beste e-readers

MultimediaDe herfst is het ideale seizoen om met een boek op de bank te kruipen. Normaal vindt rond deze periode de Boekenbeurs plaats, maar die is dit jaar afgelast (al is er wel een alternatief georganiseerd door VRT en Boek.be). Misschien is dit wel de uitgelezen kans om eindelijk een e-reader aan te schaffen? Onze techredacteur ging op zoek en selecteerde vier interessante modellen.

Er zijn tientallen redenen om papieren boeken te kopen, maar er zijn er minstens evenveel om een e-reader in huis te halen. Je volledige boekencollectie reist vlot met je mee, je hoeft niet langer naar de winkel om een nieuwe bestseller te kopen en je markeert interessante passages die je in een mum van tijd terugvindt. Nu ook de Vlaamse bibliotheken (eindelijk!) op de kar springen en je er digitale boeken kan ontlenen op je eigen e-reader is het moment aangebroken om er eentje in huis te halen.

Kobo Libra H2O

vanaf 179 euro

Het Canadese Kobo is al een decennium een van de belangrijkste spelers in de markt van de e-readers. Het ergonomisch ontwerp van de Kobo Libra H2O, dat een 7”-scherm heeft (17,78 cm), laat toe om zowel horizontaal als verticaal te lezen. De H2O in de naam is geen toeval: deze e-reader is namelijk waterdicht! Handig bij Kobo is de dienst Kobo Plus, waarmee je voor 12,99 euro per maand onbeperkt boeken kan lezen. Bekijk hier de Kobo Libra H2O.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Kobo Libra H2O. © Kobo

PocketBook Touch HD 3

vanaf 155,41 euro

Op technisch vlak is de PocketBook Touch HD 3 een van de krachtigste e-readers, ook al is het met 155 gram een lichtgewicht. Het toestel kan zowat alle bestandsformaten aan en heeft plaats voor 16 GB aan data. Om dat in perspectief te plaatsen: 1 GB is goed voor een stuk of duizend boeken. Interessant om mee te geven is dat deze e-reader ook audiobestanden ondersteunt. Die kan je beluisteren met je koptelefoon die je of via bluetooth of via een kabel verbindt. Bekijk hier de PocketBook Touch HD 3.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm PocketBook Touch HD 3 © Tweakers

Kobo Forma

vanaf 279 euro

De Kobo Forma is een klepper: het groot 8”-scherm (20,32 cm) heeft een resolutie van maar liefst 1920x1440. Op technisch vlak is deze e-reader grotendeels gelijk aan de Libra H2O. Zo is de Kobo Forma ook waterbestendig en maakt het net als het kleine zusje gebruik van Comfortlight Pro. Die technologie past de schermverlichting van de e-reader automatisch aan op basis van het omgevingslicht. Door blauw licht te filteren worden je ogen minder belast wanneer je voor het slapen wat zou lezen. Het grootste verschil met de Libra H2O zit hem dus in de grootte. Die maakt deze e-reader vrij goed geschikt voor wie vooral stripverhalen of manga wil lezen, omdat je met dit toestel niet steeds hoeft in te zoomen op de tekst. Bekijk hier de Kobo Forma.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Kobo Forma © Kobo

Amazon Kindle Oasis

vanaf 259 euro

Webgigant Amazon lanceerde al in 2007 een eerste versie van haar e-reader Kindle. Meer dan een decennium later zijn er verschillende varianten en edities van de Kindle uitgebracht. De nieuwste versie van de Kindle Oasis is misschien wel de meest luxueuze Kindle en is even groot als de Kobo Libra H20. Deze e-reader ondersteunt standaard alleen het mobi-formaat, maar er is software om boeken in het populaire epub-formaat daarin om te zetten. Een pluspunt is dat de Kindle Oasis zeer geschikt is om pdf’s op te lezen en er tekst op te selecteren. Meer zelfs: geselecteerde tekst kan je rechtstreeks laten vertalen. Een interessante functie voor wie graag anderstalige boeken leest! Bekijk hier de Amazon Kindle Oasis.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Amazon Kindle Oasis © Amazon

Lees ook: