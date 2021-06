Nieuw wereldrecord: Xiaomi laadt smartphone op in acht minuten

Spaargids FIRE: Hoe een zuinige levens­stijl ervoor kan zorgen dat we vroeger op pensioen kunnen

26 mei FIRE staat voor ‘Financial Independence and Retire Early’, vrij vertaald: financieel onafhankelijk worden zodat je vroeger op pensioen kan. Dit fenomeen waaide de voorbij jaren over vanuit de Verenigde Staten en wordt ook in ons land steeds populairder. Zo duiken er steeds meer blogs en Facebookgroepen over FIRE op. Spaargids.be zocht uit wat we kunnen leren uit deze beweging.