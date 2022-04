Netflix raakt voor het eerst sinds 2011 abonnees kwijt, aandeel duikt 25 procent naar beneden

De streamingdienst had 2,5 miljoen nieuwe gebruikers verwacht, maar in de plaats daarvan verloor de dienst abonnees. Het totale aantal abonnees ligt nu op 221,64 miljoen. De markt had na de stijging van abonnees door corona een correctie verwacht, maar die werd groter dan gedacht.

Netflix wijt de daling vooral aan de moeilijkheden om in alle regio’s ter wereld nieuwe gebruikers te ronselen, maar ook aan het feit dat de dienst niet meer beschikbaar is in Rusland. “De stopzetting van de dienst in Rusland en de geleidelijke afname van Russische betalende abonnees resulteerde in een nettoverlies van 700.000 abonnementen. Zonder die impact hadden we 500.000 nieuwe abonnees gehad”, aldus het bedrijf in zijn kwartaalresultaten. Netflix verwacht in het tweede kwartaal nog eens 2 miljoen gebruikers te verliezen.