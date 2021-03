Netflix lanceert TikTok-kloon

De korte grappige videoclips zijn onderaan de app te vinden tussen de ‘binnenkort beschikbaar’- en ‘download’-knoppen. De interface voelt erg hard aan als TikTok waarbij je verticaal swipet door de korte video’s. Het doel van de nieuwe feature is om mensen inspiratie te geven bij hun zoektocht naar een nieuwe film, serie of comedyshow. Naast het bekijken van de clips kan je de series, films en comedyshows toevoegen aan je lijst, reageren op de videoclip met emoji of de clip delen met vrienden.

Het is niet de eerste keer dat Netflix naar de concurrentie kijkt om bepaalde diensten te kopiëren. In 2018 bracht het al ‘Previews’ op de markt. Dat zijn korte videoverhalen bovenaan de homepagina die erg doen denken aan Instagram Stories en Snapchat. ‘Fast Laughs’ is momenteel enkel beschikbaar voor mensen met een iPhone of iPad in een beperkt aantal landen. Later volgt de uitrol voor gebruikers van Android-toestellen. Wanneer ‘Fast Laughs’ naar België komt, is nog niet geweten.