Netflix koopt gamestudio achter avonturenspel Oxenfree

Ook Amazon zet stappen op het gebied van games. Het webwinkelconcern kende dinsdag juist een daverende release van zijn nieuwe multiplayergame New World, dat op een gegeven moment het meest gespeelde spel op het internet was. Dat was een opsteker, want eerder bleek dat het nog best lastig is om met een doorbraakgame te komen. Amazon bracht begin 2019 al The Grand Tour Game uit. Die game werd in 2020 teruggetrokken na een slechte ontvangst van critici en spelers. Ruim een jaar geleden had Amazon ook al zijn spel Crucible stopgezet. Dat spel was ook pas een paar maanden op de markt.