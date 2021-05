Muzikanten roepen Spotify om af te zien van “ingrijpende” spraakherkenningstechnologie

Spotify nam in januari een patent op technologie die gesprekken van gebruikers en achtergrondgeluiden analyseert, om vervolgens songs voor te stellen op basis van hun humeur, geslacht, leeftijd, accent of omgeving.

In een open brief roepen meer dan 180 artiesten en activisten het bedrijf nu op om af te zien van het project en vragen ze Spotify om de technologie nooit te gebruiken, licentiëren, verkopen of er munt uit te slaan. “Deze aanbevelingstechnologie is gevaarlijk, een schending van de privacy en andere mensenrechten, en mag niet ingevoerd worden door Spotify of een ander bedrijf”, stellen ze in de brief. “Elk gebruik van deze technologie is onaanvaardbaar.”

Quote Je kan niet rocken wanneer je onder constante bedrijfsbe­wa­king staat Tom Morello, Rage Against the Machine

De brief werd onder andere ondertekend door de Amerikaanse gitarist Tom Morello van Rage Against the Machine, rapper Talib Kweli, Laura Jane Grace van rockband Against Me! en mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Access Now. “Je kan niet rocken wanneer je onder constante bedrijfsbewaking staat”, reageert Morello.

Spotify reageerde nog niet op de oproep, maar verwijst naar een brief die dateert van april, waarin het bedrijf zegt dat het de technologie nog nooit heeft gebruikt en ook niet van plan is om dat in de toekomst te doen.

Gepersonaliseerd aanbod

Bij de patentaanvraag in 2018 stelde Spotify, dat 356 miljoen actieve gebruikers telt, dat mediastreamingapps gebruikers vaak gepersonaliseerde aanbevelingen proberen aan te bieden. Maar dat vereist vaak dat ze een hele reeks vragen moeten beantwoorden, aldus het bedrijf. Spotify zei met de nieuwe technologie het proces te willen stroomlijnen door af te gaan op de gemoedstoestand of de omgeving van de gebruiker. Achtergrondgeluid zou dan weer kunnen aangeven of iemand alleen, in groep of in de wagen naar muziek luistert.

Quote Beweren dat je iemands muzieks­maak kan afleiden op basis van hun accent, of hun kan gender detecteren op basis van het geluid van hun stem is racistisch, transfoob en gewoonweg eng Evan Greer

De ondertekenaars van de brief halen echter aan dat dit de privacy van de gebruikers in het gedrang kan brengen, aangezien de toestellen privé-informatie kunnen opnemen en veronderstellingen maken over andere mensen in de ruimte die mogelijk niet weten dat ze worden afgeluisterd.

Het gebruik van artificiële intelligentie om muziek aan te bevelen kan bovendien de reeds bestaande ongelijkheden in de muziekindustrie verergeren, klinkt het. “Beweren dat je iemands muzieksmaak kan afleiden op basis van hun accent, of hun gender kan detecteren op basis van het geluid van hun stem is racistisch, transfoob en gewoonweg eng”, reageert muzikant Evan Greer.

Discriminatie

Spraakherkenningssoftware wordt steeds vaker gebruik in uiteenlopende sectoren, gaande van klantendiensten tot automatische vertalingen en digitale assistenten. Maar de technologie heeft ook te kampen met dezelfde problemen als gezichtsherkenning op vlak van potentiële discriminatie, surveillance en onnauwkeurigheden zegt Daniel Leufer, beleidsanalist voor Europa bij Access Now, een non-profit die zich inzet voor de verdediging van digitale rechten van burgers. “Bij het ontwerpen van spraakherkenningssystemen krijgen bepaalde talen, dialecten en accenten voorrang op andere", zegt hij. “Dit leidt ertoe dat mensen die deze talen of dialecten niet spreken, of niet met die accenten spreken, effectief worden uitgesloten, of dat ze hun spraak moeten aanpassen aan wat in deze systemen is vastgelegd als ‘normaal’.”

LEES OOK: