Musk maakt komaf met telewerk: “Uitzonderingen kunnen enkel als ik er zelf toestemming voor geef”

Twitter geeft geverifi­eer­de accounts de stempel "officieel”, maar trekt deze enkele uren later alweer in

De microblogsite Twitter is vandaag (even) gestart met het toevoegen van het label “officieel” aan een reeks accounts die al geverifieerd zijn, voornamelijk van politici, beroemdheden en mediaorganisaties. In België kreeg bijvoorbeeld het account van premier Alexander De Croo al zo’n label. Enkele uren later was het nieuwe label alweer verdwenen. “I just killed it”, schreef Elon Musk zelf op Twitter.

9 november