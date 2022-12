Meta schikt voor bijna driekwart miljard dollar in privacyschandaal rond Trump-campagne

REVIEW. De Honor 70 zit muurvast in het verleden van Huawei

Op de valreep biedt er zich dit jaar nog een nieuwe smartphonefabrikant aan op de Belgische markt. Telecomoperator Orange brengt namelijk de Honor 70 naar de winkelrekken aan 549,95 euro. Het is de eerste telefoon van het voormalige dochtermerk van Huawei in ons land. Kan Honor daarmee doorstoten? Of zal er toch meer nodig zijn om de felbevochten derde plaats onder Samsung en Apple in te nemen? Je leest het in deze review.

12 december