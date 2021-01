Met deze smartphones maak je topvideo’s

Om goede video’s (voor bijvoorbeeld sociale media) te kunnen maken, heb je een aantal zaken nodig. Een sterke sensor, meerdere lenzen en een degelijke optische zoom. Naast de camera’s achteraan is ook de frontcamera belangrijk. Daarnaast wil je natuurlijk je video’s in goede kwaliteit kunnen bekijken. Let daarom zowel op de scherpte en de verversingssnelheid van je scherm.

iPhone 12 Pro Max (vanaf 1.258 euro)

Samsung Galaxy S21 Ultra (vanaf 1.249 euro)

De eerste belangrijke smartphone die we in 2021 mochten verwelkomen is de Samsung Galaxy S21 Ultra. Die heeft met dank aan een 6,8 inch-scherm (17,3 cm) met 2.560 op 1.440 pixels haar naam zeker niet gestolen. De Exynos 2100 processor en 12 GB werkgeheugen maken van deze smartphone een zeer krachtig toestel. De hoofdcamera heeft een resolutie van maar liefst 108 megapixel én wordt daarnaast ondersteund door drie andere camera’s. Bekijk hier de Samsung Galaxy S21 Ultra .

LG V60 ThinQ (vanaf 948 euro)

Sony Xperia 1 II (vanaf 958 euro)

Vaak is het handig om bij het filmen niet alles aan je smartphone over te laten, maar het heft in eigen handen te nemen. De Xperia 1 II maakt het mogelijk om manueel heel wat zaken te wijzigen tijdens het filmen, met dank aan de Cinema Pro-app. Nog voor je deze smartphone aanzet, zal je merken dat hij langwerpiger is dan andere toestellen. Het beeld wordt weergegeven in een 21:9-schermverhouding. Het lijkt misschien raar, maar het is wel exact de verhouding waarin ultrawide films gedraaid worden. Het is dus niet alleen een toptoestel voor wie wil filmen, maar ook voor wie van films wil genieten. Bekijk hier de Sony Xperia 1 II.