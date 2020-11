LG WING met draaibaar scherm vanaf 13 november in België te koop

Vouwbare Samsung Galaxy Z Flip getest: plooien is leuk, maar we zijn er nog niet

14 februari “Net een onderlegger.” “We kunnen er een kaartenhuis mee bouwen.” Maar ook: “Wow, is dat die plooibare? Mag ik eens?”. De Samsung Galaxy Z Flip bleef niet onopgemerkt op onze redactie, en iedereen wilde het toestel eens in handen nemen. Logisch, het is de eerste plooibare smartphone die je in Belgische winkels zal kunnen kopen. Twee grote vragen rijzen rond deze primeursmartphone: “wat is het nut van de plooibaarheid?” en “is het de 1.500 euro waard?”.